Ρονάλντο: Ο βασιλιάς του Champions League (vids)

Ιστορία με χρυσά γράμματα συνεχίζει και γράφει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κυριαρχώντας σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες.

Τι κι αν διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μια «μηχανή» των γκολ και αποδεικνύει ακόμα και στα 36 του γιατί ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο και ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του.

Στον αγώνα με την Βιγιαρεάλ, έγινε ο πρώτος όλων των εποχών σε επίπεδο συμμετοχών φτάνοντας στις 178, ξεπερνώντας τον Ικέρ Κασίγιας. Εχει πλέον τα περισσότερα γκολ στην διοργάνωση (136), τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν (17) και τα περισσότερα τέρματα σε αγώνες νοκ άουτ (67). Τα ρεκόρ όμως για τον Πορτογάλο δεν σταματάνε εδώ, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 11 συνεχόμενους αγώνες και ο μοναδικός που έχει πετύχει γκολ σε τρεις τελικούς.

Κόντρα στα «κίτρινα υποβρύχια», ο Κριστιάνο πέτυχε το νικητήριο γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και με αυτόν τον τρόπο, χάρισε στην ομάδα του, το πολύτιμο τρίποντο. Αυτό ήταν το 12ο γκολ που πετυχαίνει στο 90' ή στις καθυστερήσεις, στην καριέρα του. Στη συγκεκριμένη κατηγορία στατιστικής ο 36χρονος αστέρας παίζει... μπάλα μόνος του, καθώς ο Λιονέλ Μέσι, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση έχει πετύχει μόλις 6 τέρματα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το γκολ του Ρονάλντο κόντρα στην Βιγιαρεάλ κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Champions League, καθώς είναι το μοναδικό νικητήριο τέρμα που επιτεύχθηκε στο 90+5'. Πριν από τον Πορτογάλο, ο μοναδικός που είχε σκοράρει τόσο αργά σε αγώνα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη, ήταν ο προπονητής του, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον επικό τελικό του 1999, με την Μπάγερν. Τότε που χάρη στο γκολ του Νορβηγού στο 90+3' οι «κόκκινοι διάβολοι» στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης.

⏱That was Cristiano Ronaldo’s 12th career #UCL goal in the 90th minute or later,double any other player in Champions League history.



🤩Lionel Messi is next with 6 goals.



🔝 World-Class Talents #Messi|#Ronaldo|#MUFC|#PSG pic.twitter.com/mDzmuwXliF