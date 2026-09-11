Champions League: Δείτε τα γκολ της βραδιάς
Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με την Κόμο του -σκόρερ- Τάσου Δουβίκα να κάνει πρεμιέρα με τεσσάρα ενάντια στη Λειψία και τις Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να συντρίβουν Μπόντο/Γκλιμτ και Σαμπάχ αντίστοιχα.
Απίθανη νίκη στο φινάλε πήρε η Λανς ενάντια στη Σλάβια Πράγας, με τη Φενέρμπαχτσε να μένει στο 1-1 με τη Ρόμα αλλά να βλέπει τον Ισμαΐλ Καρτάλ να παραιτείται μετά το φινάλε της αναμέτρησης!
Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς
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