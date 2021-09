Γκουαρδιόλα: «Δεν απολογούμαι για κάτι που δεν είπα» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε πως ερμηνεύτηκε λανθασμένα η δήλωσή του για τον κόσμο της Σίτι και δεν πρόκειται ν' απολογηθεί για κάτι που δεν έχει πει παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Ο Καταλανός προπονητής ήρθε αντιμέτωπος με την δυσαρέσκεια των οπαδών λόγω του ότι έκανε έκκληση προς τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο το Σάββατο στο ματς με την Σαουθάμπτον, τονίζοντας πως οι παίκτες του θα είναι κουρασμένοι μετά το 6-3 επί της Λειψίας και θα χρειάζονται περισσότερη ενέργεια από την κερκίδα.

Αυτό έδωσε αφορμές στους αντίπαλους οπαδούς να συνεχίσουν να τρολάρουν περί... Empty-had για το γήπεδο της Σίτι, με τον Πεπ να δέχεται ερώτηση για τις συγκεκριμένες δηλώσεις και να λέει:

«Είπα εγώ ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από την προσέλευση του κόσμου; Δεν πρόκειται ν' απολογηθώ».

Pep Guardiola 🗣"Did I say that I was disappointed because the stadium was not full?"



Reporter🗣"You didn't say that no."



Pep Guardiola 🗣"Interpretation is interpretation. I'm not going to apologise."



Pep Guardiola responds to his comments on the fan attendance saga pic.twitter.com/GdbdkmyIln