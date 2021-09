Γκουαρδιόλα: «Θέλω να έχουμε περισσότερο κόσμο στα παιχνίδια μας» (pic)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι δεν γεμίζουν το «Έτιχαντ».

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στους ομίλους του Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι καθώς κατάφερε να επικρατήσει με 6-3 της Λειψίας.

Ωστόσο, ο τεχνικός των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε να είναι προβληματισμένος με τις μισοάδειες εξέδρες στο «Έτιχαντ», ζητώντας από τον κόσμο της ομάδας να γεμίσει το γήπεδο στα επόμενα παιχνίδια.

«Θα ήθελα να δω περισσότερο κόσμο στο γήπεδο στο επόμενο παιχνίδι μας που είναι το Σάββατο που έρχεται. Θα είμαστε αρκετά κουρασμένοι. Εκτός αυτού η Σαουθάμπτον έχει μία πολύ καλή και επικίνδυνη ομάδα. Προσκαλώ όλο τον κόσμο του συλλόγου να έρθει την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι και να μας στηρίξει όσο πιο πολύ γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Pep Guardiola is inviting City fans to their match on Saturday 😃 pic.twitter.com/RAPUZ3ehyE