Γκουαρδιόλα - οπαδοί: «Αν θέλει ας αγοράσει εισιτήρια για τον κόσμο με τον μισθό του»

Ο γενικός γραμματέας του επίσημου συνδέσμου οπαδών της Σίτι, Κέβιν Πάρκερ, μετέφερε την απογοήτευση του κόσμου προς το πρόσωπο του Πεπ Γκουαρδιόλα έπειτα από τις δηλώσεις που έκανε ο Καταλανός για τον κόσμο στις εξέδρες...

Ο Πεπ θεώρησε σωστό ν' αναφερθεί στην μη ικανοποιητική προσέλευση οπαδών στο ματς της Σίτι με την Λειψία το βράδυ της Τετάρτης και να δηλώσει πως θα ήθελε να δει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο το προσεχές Σάββατο, αφού «θα είμαστε κουρασμένοι, θα είναι δύσκολο ματς, πρέπει ο κόσμος να μας στηρίξει».

Ο Κέβιν Πάρκερ, γενικός γραμματέας του επίσημου συνδέσμου φίλων των «πολιτών», ανέφερε:

«Αν ο Πεπ που παίρνει 300.000 λίρες την εβδομάδα έδινε όλα αυτά τα χρήματα στον κόσμο για να πάρει εισιτήρια, τότε το γήπεδο θα ήταν γεμάτο. Θα μπορούσε να το κάνει αν θέλει να είναι γεμάτες οι εξέδρες.

Νομίζει ότι ο κόσμος ξαφνικά θα έρθει στο γήπεδο επειδή είπε αυτό που είπε. Θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά. Ήταν τροφή για τους αντίπαλους οπαδούς ώστε να συνεχίσουν αυτό το “Empty-had”».

"I'd like more people to come on Saturday, we need the people."



"I invite all our people to come Saturday, 3 pm, to watch the game."



