Ατζέντης Ρόδρι: «Με σεβασμό στη Ρεάλ, διαλέξαμε Μπάρτσα»
Στην Μπαρτσελόνα όπως όλα δείχνουν τις τελευταίες ώρες θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόδρι, αφήνοντας στα... κρύα του λουτρού τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία φερόταν να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία.
Οι «μπλαουγκράνα» κινήθηκαν αστραπιαία, μίλησαν με τους εκπροσώπους και τον ίδιο τον παίκτη και τον έπεισαν για τον ρόλο που θα έχει στο πρότζεκτ της ομάδας του Χάνσι Φλικ, με τον Γερμανό τεχνικό να επικοινωνέι τηλεφωνικώς με τον 30χρονο αμυντικό μέσο.
Πλέον, έχοντας δώσει το «πράσινο φως» και συμφωνήσει με τους Καταλανούς, ο MVP του Μουντιάλ περιμένει τη συμφωνία τους με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία εκτιμάται πως θα ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν άμεσα. Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι ο Ρόδρι επέλεξε τους πρωταθλητές Ισπανίας, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του.
«Από σεβασμό προς τη Ρεάλ, καθώς έχουν φερθεί άψογα, ο Ρόδρι τους ενημέρωσε ότι η απόφασή του είναι να ενταχθεί στην Μπάρτσα».
🚨🔵🔴 BREAKING: Rodri’s agent confirms he’s picked Barcelona over Real Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026
“Out of respect for Madrid, as they have been class, Rodri informed them that his decision is to join Barça”, quotes from his agent Barquero reported by @ellarguero.
Personal terms, 100% agreed. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/JIwONCN8lC
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