Τότεναμ: Ο Κέιν ανακοίνωσε ότι παραμένει στα «σπιρούνια» (pic)

Την απόφαση να σεβαστεί την επιθυμία της Τότεναμ και να παραμείνει κι αυτή τη σεζόν στο ρόστερ της, πήρε ο Χάρι Κέιν, παρά το ότι ήθελε να φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Στην Αγγλία εδώ και μέρες τα ΜΜΕ έκαναν λόγο για παραμονή του Χάρι Κέιν στην Τότεναμ. Η Μάντσεστερ Σίτι από την πλευρά της εξακολουθεί να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του, αλλά στην τελευταία προσφορά της που έφτασε τα 150 εκατομμύρια ευρώ έλαβε αρνητική απάντηση από τον πρόεδρο της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι.

Τα «σπιρούνια» δεν είναι διατεθειμένα να παραχωρήσουν τον 28χρονο φορ, για λιγότερα από 170 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που φρόντισε να ξεκαθαρίσει και ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου προς τον Χάρι Κέιν. Μεταξύ άλλων ο 28χρονος επιθετικός ενημερώθηκε από την διοίκηση ότι επιθυμία της είναι τον διατηρήσει στο ρόστερ τουλάχιστον και γι' αυτή τη σεζόν.

Ο Χάρι Κέιν αφού το σκέφτηκε αμέτρητες φορές αποφάσισε να παραμείνει στην Τότεναμ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σεβαστεί την επιθυμία των ιθυνόντων της Τότεναμ, μιας και διατηρεί άριστες σχέσεις και να επικεντρωθεί στις ποδοσφαιρικές του υποχρεώσεις.

Βέβαια, το όνειρό του να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, δεν παύει να ισχύει αλλά βλέποντας όλα αυτά τα εμπόδια που έχουν παρουσιαστεί από τις αρχές του καλοκαιριού, γύρω από την υπόθεση, αποφάσισε να παραμείνει στο «Tottenham Hotspur Stadium».

«Ηταν απίστευτο που είδα την υποδοχή από τους οπαδούς της Τότεναμ την Κυριακή και διάβασα μερικά από τα μηνύματα υποστήριξης που είχα τις τελευταίες εβδομάδες. Θα παραμείνω στην Τότεναμ αυτό το καλοκαίρι και θα είμαι 100% συγκεντρωμένος στο να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει», ανέφερε ο Χάρι Κέιν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1