Κέιν: Η Σίτι πιέζει κι ετοιμάζει προσφορά 150 εκατ. ευρώ (vid)

Η Σίτι ίσως και εντός της τρέχουσας εβδομάδας να κάνει νέα δυναμική κίνηση για τον Χάρι Κέιν, ετοιμάζοντας 150 εκατομμύρια ευρώ!

Η υπόθεση του Χάρι Κέιν δεν έχει κλείσει. Κάθε άλλο. Η απουσία του από το ματς της Τότεναμ με τη Σίτι το απόγευμα της Κυριακής στο Λονδίνο ίσως και να ήταν ένα μήνυμα, αν δεν αφορούσε το θέμα της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Ο παίκτης συμπεριλήφθηκε στην 25άδα των «σπιρουνιών» για τα ματς με την Πάσος Φερέιρα στα Playoffs του UEFA Conference League, όμως, η Σίτι ετοιμάζει τις κινήσεις της για ν' ασκήσει πίεση και να καταφέρει να πάρει τον παίκτη.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός ρεπόρτερ και ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «πολίτες» θα ετοιμάσουν πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσουν τον Ντάνιελ Λίβι να σταματήσει ν' αντιστέκεται και να πει το «ναι».

🗣️ "Man City are preparing a new offer of €150m"@FabrizioRomano has the latest on Harry Kane's future pic.twitter.com/ohNNPAR3Zy