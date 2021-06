Κέβιν Ντε Μπρόινε: Ο «μαέστρος» της Σίτι είναι ο καλύτερος μέσος του κόσμου (pics & vids)

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Αγγλία κι αυτό αποδεικνύει την μαεστρία και την κλάση που διαθέτει ο Βέλγος αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν έζησε μία φυσιολογική παιδική ζωή, όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Μόλις στα 8 του χρόνια και πριν τελειώσει το δημοτικό, ο Βέλγος άσος είχε καταφέρει να ξεχωρίσει για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες και να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Η Γκενκ όμως ήταν αυτή η οποία τον «αγκάλιασε» και τον ένταξε στο ρόστερ της, πιστεύοντας πως έχει τα φόντα για να γίνει ένας μεγάλος αστέρας του ποδοσφαίρου. Ο Ντε Μπρόινε δίχως δεύτερες σκέψεις είπε το «ναι» στην βελγική ομάδα. Ωστόσο, σε όλη αυτή την ιστορία υπήρχε ένα ακριβό τίμημα. Επρεπε να αφήσει την Γάνδη που έμενε μαζί με τους γονείς του. Από την άλλη δεν ήταν λίγες οι φορές που πηγαινοερχόταν στην Αγγλία, όπου και ζούσαν οι συγγενείς της μητέρας του.

Ετσι κι έγινε. Ο μικρός Κέβιν, έφυγε από το πατρικό του και πλέον μπορούσε να βλέπει τον πατέρα και την μητέρα του, μόνο τα Σαββατοκύριακα. Ωστόσο, στόχος του παρέμενε ένας. Πώς θα φτάσει στην κορυφή του ποδοσφαίρου, όντας ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Την ίδια στιγμή που άλλα παιδιά στην ηλικία του, είχαν μόνη τους έννοια το πώς θα κλωτσήσουν μία μπάλα στην αυλή της γειτονιάς τους. Ο Ντε Μπρόινε «μεγάλωσε» απότομα. Στα 14 του ζούσε μόνος του, μαγείρευε, ψώνιζε για το σπίτι και φρόντιζε τον εαυτό του. «Δεν είχα πολλά χρήματα, αλλά κατάφερνα να τα βγάλω πέρα» έχει αναφέρει άλλωστε και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του «Keep It Simple». Ήταν ήδη αυτάρκης ως έφηβος.



Το 2012 η Τσέλσι ήταν αυτή που τον απέκτησε, ωστόσο ο Βέλγος μέσος δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη των «μπλε» ποτέ και ενώ γύρισε μετά από δανεισμό ξανά στον αγγλικό σύλλογο, πάλι δεν βρήκε μια θέση στο ρόστερ. Σε αυτό συνέβαλε και η κακή σχέση που είχε αποκτήσει με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Αν ως πιτσιρικάς είχε πείσμα και θέληση να πετύχει, το άδειασμα και η απόρριψη από τον «Special One» λειτούργησε ως εναρκτήριο λάκτισμα για να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του.

Ο νεαρός τότε άσος, έδειξε το τι πραγματικά μπορεί να κάνει με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ στη Bundesliga το 2014, όπου έκανε κυριολεκτικά «πάρτι» στη μεσαία γραμμή, παρουσιάζοντας το καλύτερο του ως τότε πρόσωπο, αποδεικνύοντας το και με αριθμούς. Με τη φανέλα των «λύκων», σε συνολικά 73 αναμετρήσεις, σημείωσε 20 γκολ, ενώ μοίρασε και 37 ασίστ. Αυτό ήταν αρκετό για να ετοιμάσει ξανά βαλίτσες αλλά για λογαριασμό αυτή τη φορά, της Μάντσεστερ Σίτι.

Στη προκειμένη περίπτωση κέρδισε την εμπιστοσύνη της ομάδας από τον πρώτο κιόλας χρόνο και με τις εμφανίσεις του «άδειασε» την Τσέλσι η οποία θέλησε να τον ξεφορτωθεί. Ναι μεν βρέθηκε στο στόχαστρο των φιλάθλων των Πολιτών για τα χρήματα τα οποία διέθεσε ο σύλλογος για να τον αποκτήσει (45 εκατομμύρια ευρώ), αλλά φρόντισε να τους αποστομώσει με τις εμφανίσεις του.

Το 2020 ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν του Κέβιν Ντε Μπρόινε με τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι. Με 23 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις αναδείχθηκε ο κορυφαίος πλέιμεικερ στον κόσμο, ενώ έσπασε το ρεκόρ τελικών πασών σε μια χρονιά στην Premier League με 20. Τα νούμερα δε διαφέρουν και πολύ με τα φετινά. Ωστόσο, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της εξαιτίας του τραυματισμού που υπέστη.

Ο τραυματισμός του Βέλγου αστέρα στα μέσα του Γενάρη ήταν η αφορμή της εκτόξευσης του Γκουντογκάν. Όταν όμως επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έτριβε τα χέρια του που είχε ξανά στην κατοχή του δύο δυνατά «όπλα» για την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του. Ναι μεν μπορεί η Σίτι να μην κατέκτησε το Champions League, ωστόσο επέστρεψε στον θρόνο της, στην Αγγλία. Σε αυτό το κατόρθωμα δεν θα μπορούσε να μη βάλει το λιθαράκι του και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος πέτυχε έξι γκολ, μοίρασε 14 ασίστ και βγήκε οκτώ φορές Man of the Match, σε 23 εμφανίσεις στην φετινή Premier League, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα ακόμα πρωτάθλημα στην εποχή Γκουαρδιόλα.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, ανακηρύχθηκε δικαιολογημένα βάσει αριθμών και εμφανίσεων, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League. Ο Βέλγος αστέρας των Πολιτών ήταν ένας από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές τη φετινή σεζόν της Σίτι, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Ντε Μπρόινε είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της σύγχρονης μορφής του αγγλικού ποδόσφαιρου που έχει καταφέρει να μοιράσει 15+ ασίστ σε τέσσερις διαφορετικές αγωνιστικές σεζόν (2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021).

Λίγο πριν το φινάλε της σεζόν στην Αγγλία, οι διοικούντες την Σίτι επιβράβευσαν τον 29χρονο αστέρα τους με νέο συμβόλαιο. Ο παίκτης διαπραγματεύτηκε μόνος του την ανανέωση του συμβολαίου του με τον σύλλογο και έβαλε την υπογραφή του έως το 2025. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης κάθισαν μόνο ο Βέλγος και ο αθλητικός διευθυντής της αγγλικής ομάδας, Τσίκι Μπεγκιριστάιν. Όπως ο ίδιος είχε τονίσει τότε, η επέκταση του συμβόλαιό του με την Σίτι ήταν «μια απλή απόφαση». Οσον αφορά τις απολαβές του; Ο Ντε Μπρόινε «καρπώνεται» 350.000 ευρώ εβδομαδιαίως ενώ ετησίως οι απολαβές του αγγίζουν τα 19 εκατομμύρια ευρώ! Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πουν πως δεν άξιζε τέτοιο συμβόλαιο ο Βέλγος σταρ.

Kevin De Bruyne. PFA Player of the Year 2019-20 🏆 PFA Player of the Year 2020-21 🏆 pic.twitter.com/6Xkcah6uFi

Από την πλευρά του πάντως φρόντισε να «μιλήσει» στο γήπεδο με τις εμφανίσεις του. Δεν είναι τυχαίο ότι ψηφίστηκε από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών ως ο MVP της σεζόν στην Αγγλία. Μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο και με αυτόν τον τρόπο μπήκε σε μια εντυπωσιακή λίστα παικτών που έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο. Συγκεκριμένα, μόνο οι Μαρκ Χιουζ, Άλαν Σίρερ, Τιερί Ανρί, Γκάρεθ Μπέιλ και Κριστιάνο Ρονάλντο, είχαν καταφέρει να πάρουν δυο φορές το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ μόνο οι Ρονάλντο και Ανρί το έκαναν δυο συνεχόμενες φορές, στις θητείες τους στη Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ, αντίστοιχα.

Only three Premier League players have won back-to-back PFA Players' Player of the Year awards:



Cristiano Ronaldo 🏆🏆

Thierry Henry 🏆🏆

Kevin De Bruyne 🏆🏆 pic.twitter.com/xtekpFVbHD