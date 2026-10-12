Το Football Meets Data αναλύει πόσοι βαθμοί πρέπει να αφαιρεθούν από τη Μάντσεστερ Σίτι για να κινδυνεύει με υποβιβασμό από την Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι προελαύνει εντός αγωνιστικού χώρου, ωστόσο την ίδια ώρα, εκτός αυτού, ο κίνδυνος για βαρύτατη τιμωρία λόγω των 114 οικονομικών παραβάσεων είναι τεράστιος, με βρετανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως η επιτροπή των συλλόγων της Premier League συζητά για τον υποβιβασμό των Πολιτών.

Ακόμα όμως και αν δεν είναι αυτή η ποινή της Σίτι, είναι πιθανό να υπάρξει κάποια μεγάλη αφαίρεση βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα, με το Football Meets Data να αναλύει πόσοι πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να κινδυνέψει η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα να πέσει κατηγορία.

Με πάνω από ένα εκατομμύριο προσομοιώσεις να διενεργούνται, το FMD κατέληξε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Σίτι έχει 48% πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλήτρια, με το ποσοστό αυτό να πέφτει στο 20% εάν αφαιρεθούν δέκα βαθμοί.

Με -20, οι πιθανότητες για πλασάρισμα στην πεντάδα είναι 55% και με -30, η οκτάδα είναι στο 41%, ενώ όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί της αφαίρεσης, αυξάνονται οι πιθανότητες υποβιβασμού, με -45 να ισούται με 50% υποβιβασμού, ενώ -60 και -70, ουσιαστικά σφραγίζουν την κάθοδο του συλλόγου στην Championship...