Μάντσεστερ Σίτι: Πόσοι βαθμοί πρέπει να αφαιρεθούν για να κινδυνεύσει με υποβιβασμό
Η Μάντσεστερ Σίτι προελαύνει εντός αγωνιστικού χώρου, ωστόσο την ίδια ώρα, εκτός αυτού, ο κίνδυνος για βαρύτατη τιμωρία λόγω των 114 οικονομικών παραβάσεων είναι τεράστιος, με βρετανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως η επιτροπή των συλλόγων της Premier League συζητά για τον υποβιβασμό των Πολιτών.
Ακόμα όμως και αν δεν είναι αυτή η ποινή της Σίτι, είναι πιθανό να υπάρξει κάποια μεγάλη αφαίρεση βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα, με το Football Meets Data να αναλύει πόσοι πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να κινδυνέψει η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα να πέσει κατηγορία.
Με πάνω από ένα εκατομμύριο προσομοιώσεις να διενεργούνται, το FMD κατέληξε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Σίτι έχει 48% πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλήτρια, με το ποσοστό αυτό να πέφτει στο 20% εάν αφαιρεθούν δέκα βαθμοί.
Με -20, οι πιθανότητες για πλασάρισμα στην πεντάδα είναι 55% και με -30, η οκτάδα είναι στο 41%, ενώ όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί της αφαίρεσης, αυξάνονται οι πιθανότητες υποβιβασμού, με -45 να ισούται με 50% υποβιβασμού, ενώ -60 και -70, ουσιαστικά σφραγίζουν την κάθοδο του συλλόγου στην Championship...
How many deducted points would it take to relegate 🏴 Man City? 🤔 We ran over 1 million simulations to cover each point deduction from -1 to -70 pts to see how it impacts City's probabilities to finish on title, UCL (Top 5), European (Top 8), and relegation positions. 🏆 As it stands now: 48% to win the league ➖10 points: title down to 20%, Top 5 still 86% ➖20 points: Top 5 down to 55% ➖30 points: Top 8 down to 41% ➖45 points: 50% relegated 🔴 ➖60 points: 94% relegated 🔴 ➖70 points: 99.7% relegated 🔴 Full analysis available on our latest blog: https://t.co/UezpdZFHTT— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2026
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