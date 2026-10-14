Η έκβαση της έφεσης που άσκησε η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ανακοινωθεί τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Κόγκαν.

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε τον Σεπτέμβριο, από μία ανεξάρτητη επιτροπή εφέσεων της Premier League, ένοχη για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονταν με παραβιάσεις οικονομικών κανόνων.

Ο σύλλογος, ο οποίος άσκησε αμέσως έφεση, κρίθηκε ότι κατά τις σεζόν 2009/10 έως το 2017/18 αύξησε τεχνητά τα έσοδα του κατά 900 εκατομμύρια λίρες, μέσω «ψεύτικων» συμβολαίων

Τώρα, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Κόγκαν, παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό των «Times» και αποκάλυψε πως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η έκβαση της έφεσης που άσκησαν οι «Πολίτες» αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους.

The head of the Independent Football Regulator, David Kogan, expects the outcome of the Manchester City case by early next year ✍️ @martynziegler https://t.co/1eBgyTLgUz October 14, 2026

«Η Premier League έχει δηλώσει ότι θέλει να επιλυθεί αυτό το θέμα εντός της σεζόν και στην πραγματικότητα, φυσικά, δεν είναι η Premier League, είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα το ακούσει, αποτελούμενη από τρεις συνταξιούχους δικαστές ή δικηγόρους».

«Από όσο καταλαβαίνω υπάρχει μια προκαθορισμένη διαδικασία, η οποία είναι 12 εβδομάδες, και έτσι ο κόσμος υποθέτει ότι αυτό θα εκδικαστεί μέχρι τα μέσα ή τα τέλη Ιανουαρίου. Αλλά όπως είπα, δεν είναι δική μας διαδικασία, είναι της ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League. Αυτό που δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε είναι να κρίνουμε μέχρι να είμαστε απολύτως σαφείς».

«Προφανώς, η Σίτι ισχυρίζεται ότι έχει κάποια λύση για να αναβάλει αυτές τις κατηγορίες και να κερδίσει την έφεση, και δεν είμαστε εκεί για να κρίνουμε αν αυτό είναι σωστό ή λάθος ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα το μάθουμε στις αρχές του επόμενου έτους».

Όπως αναφέρει ο Κόγκαν, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων σε περίπτωση που η έφεση του συλλόγου απορριφθεί. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αφαίρεση όλων των τίτλων που κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βαριές οικονομικές κυρώσεις και μία «γενναία» αφαίρεση βαθμών.

Το χειρότερο σενάριο απ΄όλα περιλαμβάνει τον αποκλεισμό των «Πολιτών» από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας, πράγμα που θα σήμαινε πως θα έπρεπε να «κατέβουν» μέχρι τη National League (5η κατηγορία) και να ξεκινήσουν απο εκεί την πορεία τους προς την κορυφή.

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