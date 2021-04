Ο «εγκέφαλος» της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πολίτες.

Οι δύο πλευρές ήταν εδώ και αρκετό καιρό σε διαπραγματεύσεις, με την υπόθεση να λήγει όπως περίμεναν οι περισσότεροι, καθώς ο Βέλγος είπε το «πολυπόθητο «ναι» στην πρόταση που του κατέθεσε η ομάδα του. Ο ίδιος άλλωστε είχε εκφράσει ουκ ολίγες φορές την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Έτιχαντ», με την παρουσία του Πεπ Γκουαρδιόλα στην ομάδα να παίζει μεγάλο ρόλο.

Ο Ντε Μπρόινε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές, με τις εβδομαδιαίες τουνα είναι στα 350.000 ευρώ και τις ετήσιες να αγγίζουν τα 19 εκατ. ευρώ!

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος. Από την ένταξή μου στην Σίτι το 2015 νιώθω σαν το σπίτι μου. Λατρεύω τους οπαδούς μας. Η οικογένεια μου είναι ευχαριστημένη εδώ στο Μάντσεστερ και εγώ έχω βελτιωθεί πολύ σαν παίκτης. Αυτό το ποδοσφαιρικό κλαμπ είναι προσανατολισμένο στην επιτυχία. Μου προσφέρει όλα όσα χρειάζομαι για να μεγιστοποιήσω την απόδοσή μου, οπότε η υπογραφή αυτού του νέου συμβολαίου ήταν μια απλή απόφαση. Παίζω το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας μου και αισθάνομαι ειλικρινά ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα», ήταν τα λόγια το Κέβιν Ντε Μπρόινε λίγα λεπτά μετά την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

