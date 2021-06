Ντε Μπρόινε και Φόντεν οι MVP των ποδοσφαιριστών στην Premier League (vids)

Κορυφαίοι, σύμφωνα με τους συναδέλφους τους (PFA), αναδείχτηκαν οι Κέβιν Ντε Μπρόινε και Φιλ Φόντεν, με τη Μάντσεστερ Σίτι να σαρώνει στα βραβεία της Premier League.

Μέχρι πέρσι, κανείς παίκτης στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε υπάρξει ο αγαπημένος των συναδέλφων του. Ωστόσο, την περασμένη σεζόν, η PFA, δηλαδή η Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Αγγλίας ανέδειξε ως MVP τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Και τώρα το επανέλαβε. Ο ηγέτης των Πολιτών, παίζοντας 40 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, μέτρησε 10 γκολ και 18 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, του League Cup και για πρώτη της φορά στον τελικό του Champions League. Ο Ντε Μπρόινε είναι ο δεύτερος Βέλγος που λαμβάνει αυτήν την τιμή, μετά τον Εντέν Αζάρ (Τσέλσι 2014-'15).



Very honoured and proud to receive this award twice in a row! @PFA pic.twitter.com/H47FZPOLM3