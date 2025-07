Έντσο Μαρέσκα: Ο σκακιστής που έφερε λογική στο χάος της Τσέλσι!

Μέσα σε μια Τσέλσι παραδομένη στην υπερκατανάλωση μεταγραφών και σε ρόστερ-μαμούθ, ο Έντσο Μαρέσκα κατάφερε να επιβάλει σχέδιο και πνεύμα σκακιστή, οδηγώντας τους Μπλε στην κορυφή του κόσμου.

Η εβδομάδα που έκλεισε με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από την Τσέλσι, ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Λονδίνο με ένα ακόμα επεισόδιο της απρόβλεπτης μεταγραφικής στρατηγικής τύπου… καζίνο, που την έφερε στην κορυφή. Ενώ η ομάδα προετοιμαζόταν για τον ημιτελικό με τη Φλουμινένσε, 3.400 χιλιόμετρα μακριά, στην προπονητική βάση της στο Νησί εμφανίστηκαν ο Ζοάο Φέλιξ και άλλοι δέκα ακόμα ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη λίστα της ομάδας, για να αρχίσουν την προετοιμασία. Ήταν το «γκρουπ των ανεπιθύμητων» που επέστρεφαν από δανεισμούς και στους οποίους ο σύλλογος έχει αναθέσει ειδικό προπονητή, για να παραμείνουν έτοιμοι για πώληση ή νέο δανεισμό.

Ο Έντσο Μαρέσκα κατάφερε να δώσει λογική στην πολιτική καταναλωτικής μανίας που ακολούθησε ο Αμερικανός Τοντ Μπέιλι από τότε που απέκτησε, το 2022, έναν σύλλογο βυθισμένο στο χάος μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η βρετανική κυβέρνηση είχε παγώσει τις δραστηριότητες του συλλόγου και ανάγκασε τον Αμπράμοβιτς να τον πουλήσει. Ο Μπέιλι και η επενδυτική εταιρεία πλήρωσαν περίπου 4,9 δισ. ευρώ και από τότε έχουν δαπανήσει 1,6 δισ. ευρώ σε 49 μεταγραφές. Η ροή ήταν ιλιγγιώδης. Οι Μπλε έφτασαν να έχουν επτά τερματοφύλακες.

Το περασμένο καλοκαίρι, όταν προσλήφθηκε ο Μαρέσκα, κυκλοφορούσαν εικόνες με παίκτες να περιμένουν στην ουρά για το γυμναστήριο: ήταν 42 (!) στο ρόστερ. Η κινητικότητα δεν σταμάτησε ούτε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Λίγο πριν τον τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μουντουέκε αποχώρησε από την αποστολή γιατί πουλήθηκε στην Άρσεναλ για 60 εκατομμύρια ευρώ. Μερικές μέρες πριν, η Τσέλσι είχε αποκτήσει τον Γκίτενς για 50 εκατομμύρια, που έπαιζε στην Ντόρτμουντ μέχρι να αποκλειστεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης, λίγο πριν τα προημιτελικά απέκτησε τον Ζοάο Πέδρο για 60 εκατομμύρια, που βρισκόταν σε παραλία στο Ρίο και πέτυχε δύο γκολ στον ημιτελικό και ένα στον τελικό. Κουραστήκατε; Σκεφτείτε τον Ιταλό που «παίζει» ακατάπαυστα αυτό το… παιχνίδι.

Μέσα σε αυτό το παραλήρημα μεταγραφών, ο Μαρέσκα φαίνεται να έχει σχέδιο. Ακόμη και για τον Βραζιλιάνο φορ «Τον φέραμε γιατί φέτος παίζουμε απέναντι σε συμπαγείς άμυνες, σε χαμηλό μπλοκ, κι αυτός έχει μεγάλη ποιότητα σε περιορισμένους χώρους» είπε.

Αν και το πλάνο δεν λειτούργησε από την αρχή. Ούτε πριν λίγους μήνες υπήρχε ροή στο παιχνίδι. Τον Απρίλιο ήρθε σε αντιπαράθεση με τους οπαδούς για μία πτυχή της αγωνιστικής του φιλοσοφίας.

