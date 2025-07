Οι Λονδρέζοι έγιναν η πρώτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων και ο Έντσο Μαρέσκα έχει σημαντικό μερίδιο σε αυτό.

Όταν τον περασμένο Ιούλιο (2024) αναλάμβανε μια Τσέλσι γεμάτη ποδοσφαιριστές και αβεβαιότητα, κανείς δεν πίστευε πως ένα χρόνο μετά θα έχει πετύχει τόσα.

Ο Έντσο Μαρέσκα μέσα σε μόλις 12 μήνες κατόρθωσε να «φτιάξει» την αγωνιστική εικόνα των Λονδρέζων, να... συμμαζέψει κάπως το τεράστιο ρόστερ και φυσικά να πετύχει τους στόχους που του είχαν τεθεί από την διοίκηση του Τοντ Μποέλι.

Πρώτος και βασικός, η είσοδος στο επόμενο Champions League. Επετεύχθη, μέσω της 4ης θέσης στο πρωτάθλημα και με πολύ καλή εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Δεύτερος στόχος, η κατάκτηση του Conference League. Επίσης επετεύχθη, με τρόπο... άνετο και εμφατικό, με το 4-1 επί της Μπέτις στον τελικό.

Πλέον ο Μαρέσκα το πηγαίνει παραπέρα, αφού οι «μπλε» προκρίθηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, μετά το 2-0 επί της Φλουμινένσε με τη «ντοπιέτα» του νεοφερμένου Ζοάο Πέδρο. Ένα ματς μακριά από το τρόπαιο. Ένα τρόπαιο που για τις περισσότερες ομάδες η αλήθεια είναι δεν έχει σπουδαία αξία, αλλά στην περίπτωση της Τσέλσι θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και «μπουστάρισμα» ενόψει της νέας σεζόν.

Και μην ξεχνάμε και το... οικονομικό της υπόθεσης, αφού ο σύλλογος της Premier League έχει λάβει μέχρι στιγμής πάνω από 92 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή και την πορεία στο τουρνουά των ΗΠΑ, ποσό που δεδομένα θα αυξηθεί ανάλογα με την έκβαση του τελικού της Κυριακής (13/7).

🔵💸 Chelsea have now earned fee close to £80m thanks to their FIFA Club World Cup performances, qualifying for the final.



Excellent job by Enzo Maresca with UCL return, Conference League trophy and also perfect Club World Cup so far. pic.twitter.com/zEgygp2zzf