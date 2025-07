Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέχει το πρωτότυπο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025 στο Οβάλ Γραφείο του στον λευκό οίκο και θα παραμείνει εκεί, με την Τσέλσι να σηκώνει... ρέπλικα!

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, το οποίο βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο θα παραμείνει εκεί. Ως αποτέλεσμα, η FIFA κατασκεύασε ένα αντίγραφο του τροπαίου που απονεμήθηκε στην Τσέλσι, μετά τη νίκη της στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 την Κυριακή (13/7).

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και αρκετά στελέχη της FIFA. Μετά τη λήξη του αγώνα, οι δυο τους παρέδωσαν το τρόπαιο στον αρχηγό των «μπλε», Ρις Τζέιμς, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να παραμένει στο πόντιουμ και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, προκαλώντας σύγχυση στους παίκτες.

Το περιστατικό αυτό είναι απλώς το πιο πρόσφατο σε μια σειρά αντιπαραθέσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της FIFA.Ο Ινφαντίνο παρουσίασε για πρώτη φορά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025 στον Λευκό Οίκο, στο Οβάλ Γραφείο, τον Μάρτιο και ως εκ τούτου παρέμεινε εκεί με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο για την Τσέλσι.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Donald Trump has kept the original Club World Cup trophy in his Oval Office, with Chelsea lifting a replica. pic.twitter.com/bJZVvys9Mz