Την άποψή του πως το Μουντιάλ Συλλόγων χρειάζεται να υπάρχει στην τωρινή του μορφή, καθώς και το γεγονός πως όλες οι ομάδες θα ήθελαν να το «ξανακάνουν», εξέφρασε ο Αλσατός.

Μια «άτυπη κόντρα» μεταξύ Αρσέν Βενγκέρ και Γιούργκεν Κλοπ φέρεται να... ξεσπάει, με αφορμή τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, καθώς οι απόψεις των δυο προπονητών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Ο Αλσατός πρώην τεχνικός της Άρσεναλ εξήγησε σε δηλώσεις του πως το Μουντιάλ Συλλόγων χρειάζεται, τονίζοντας πως αν οι ομάδες ερωτηθούν, σίγουρα θα ήθελαν να παίξουν ξανά σε αυτή τη διοργάνωση με τη νέα της μορφή. Παράλληλα, εξήγησε πως ήδη σχεδιάζεται ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ζέστης και τη βελτίωση των γηπέδων, ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Θυμίζουμε ότι ο Κλοπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως είναι η χειρότερη ιδέα που έχει εφαρμοστεί στο ποδόσφαιρο, παραπονούμενος για τις επιπτώσεις που θα έχει στους παίκτες κατά τη διάρκεια της ερχόμενης σεζόν.

Μερικές από τις δηλώσεις του Βενγκέρ:

«Θα δώσω μια πολύ βαρετή απάντηση σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όλοι έχουν δικαίωμα στη γνώμη τους και δεν συμμερίζομαι καθόλου την άποψη του Γιούργκεν Κλοπ».

Νομίζω ότι χρειάζεται ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Αν ρωτήσετε όλους τους συλλόγους που ήταν εδώ, τότε το 100% των απαντήσεων θα ήταν ότι θα ήθελαν να το ξανακάνουν. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στο τι πιστεύουν οι σύλλογοι για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και το αποφασιστικό ερώτημα είναι: "Αρέσει στους οπαδούς ή όχι;" Πιστεύουμε ότι η προσέλευση προβλεπόταν χαμηλή και στην πραγματικότητα ήταν πολύ υψηλότερη. Η απάντηση βρίσκεται εκεί.

Η FIFA σχεδιάζει επίσης να πάρει μαθήματα για το πώς να αντιμετωπίσει τη ζέστη και να βελτιώσει τα γήπεδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα έχει τα περισσότερα παιχνίδια του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ζέστη σε ορισμένα παιχνίδια ήταν πρόβλημα, αλλά προσπαθήσαμε να την καταπολεμήσουμε με διαλείμματα ψύξης, ποτίζοντας τα γήπεδα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και συνολικά πιστεύω ότι μάθαμε πολλά σε αυτό το μέτωπο».

Arsene Wenger has hit back at Jurgen Klopp's criticisms of the Fifa Club World Cup 🌎 pic.twitter.com/trrCn8Ipzk