Ομάδα χωρίς... αντίδοτο η Παρί, Ρεάλ χωρίς όραμα κορυφής!

Η Παρί έδειξε πως δεν πέφτει από τον θρόνο της Ευρώπης και η Ρεάλ πως θα καθυστερήσει για να βάλει κι άλλο πετράδι στο στέμμα της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, η ποδοσφαιρική μηχανή που διέλυσε την Ίντερ στον τελικό του Champions League, επανέφερε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη σκληρή πραγματικότητα. Ναι, μια ομάδα που ισορροπεί αδέξια μεταξύ απροετοιμασίας και υπερφόρτωσης. Ο σύλλογος που μόλις ανέλαβε ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά από την κορυφή, την οποία δύσκολα θα αφήσει ο Λουίς Ενρίκε.

Ο Καταλανός έκανε ό,τι ήθελε απέναντι σε μια Ρεάλ που άρχισε να αυτοκαταστρέφεται με δύο τραγικά λάθη στην άμυνά της. Το στραπάτσο ξεκίνησε από εκεί και συνεχίστηκε σε έναν αγώνα όπου η «Βασίλισσα» δεν έδειξε σε κανένα σημείο ικανή να πλησιάσει την Παρί. Ο Λουίς Ενρίκε επανέφερε τους Μαδριλένους στην εικόνα που είχε πριν λίγες εβδομάδες, όταν έμοιαζε μια ομάδα υπό διάλυση, στο απόλυτο τέλος ενός κύκλου.

Η Ρεάλ ήταν η ίδια άψυχη και νωχελική εκδοχή των τελευταίων μηνών, ακριβώς τη μέρα που ο Αλόνσο δεν είχε στη διάθεσή του τους δύο παίκτες που του αποκτήθηκαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: τον Χάουσεν και τον Άρνολντ.

Αυτή τη φορά, όμως, η νωθρότητα της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε απέναντι σε μια Παρί που είχε απόλυτη κυριαρχία σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, σε κάθε ρυθμό. Μόνο όταν οι Παριζιάνοι χαλάρωσαν προσωρινά, φάνηκε κάποια υποψία ζωής. Αλλά η διαφορά ήταν τόσο μεγάλη, που αυτό το μικρό διάλειμμα δεν επέτρεψε στη «Βασίλισσα» να σηκώσει κεφάλι. Οι Γάλλοι δεν χρειάζονταν άλλο, κι η Ρεάλ δεν είχε άλλο. Η απόσταση που τη χωρίζει από την κορυφή παραμένει τεράστια, κι όσο καλή εικόνα κι αν έδειξε η ομάδα στις ΗΠΑ, το χθεσινό βράδυ υπενθύμισε ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος.

