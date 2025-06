Κλοπ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: «Η χειρότερη ιδέα που έχει εφαρμοστεί στο ποδόσφαιρο»

Ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν ξεκάθαρος σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, υποστηρίζοντας πως σχεδιάστηκε από άτομα που δεν έχουν καμία αντίληψη της δύσκολης καθημερινότητας των αθλητών.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δε μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλλόγων της FIFA. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και νυν υπεύθυνος ποδοσφαίρου της Red Bull, χαρακτήρισε τη διοργάνωση ως «τη χειρότερη ιδέα που εφαρμόστηκε ποτέ στο ποδόσφαιρο».

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, ο Κλοπ εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στο διευρυμένο φορμάτ των 32 ομάδων, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Ο ίδιος τόνισε πως πρόκειται για ένα τουρνουά που σχεδιάστηκε από ανθρώπους «που δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα του ποδοσφαίρου».

«Φοβάμαι ότι την επόμενη σεζόν οι παίκτες θα υποστούν τραυματισμούς που δεν είχαν ποτέ πριν. Αν όχι, τότε θα συμβεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή αμέσως μετά», πρόσθεσε ο άλλοτε τεχνικός των Reds.

Τα σχόλια του Κλοπ έρχονται σε μια περίοδο που η FIFA προσπαθεί να προωθήσει το νέο αυτό φορμάτ ως κάτι φιλόδοξο και κερδοφόρο. Ωστόσο, αρκετοί μέσα στον χώρο, όπως και ο Γερμανός, βλέπουν με σκεπτικισμό την πίεση που δημιουργεί ένα ακόμη μεγάλο τουρνουά μέσα σε ένα ήδη φορτωμένο ποδοσφαιρικό ημερολόγιο.

