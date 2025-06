Μπορεί τα κορυφαία αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να βρίσκονται στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ Συλλόγων, ωστόσο η προσέλευση σε ορισμένα παιχνίδια είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτική.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων βρίσκεται σε πλήρη δράση, με τα γήπεδα των ΗΠΑ να φιλοξενούν τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, σε ένα ραντεβού που ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό της 14ης Ιουλίου.

Βρισκόμαστε στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, με το πρώτο ενδιαφέρον ζευγάρι για τα νοκ-άουτ να είναι εκείνο της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρώην ομάδα του, Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ η FIFA πρόσφατα ενημέρωσε πως ο κόσμος δίνει «δυναμικό παρών» στα γήπεδα, αφού έχει ξεπεραστεί το ένα εκατομμύριο φιλάθλων.

Ωστόσο, υπάρχουν και παιχνίδια που θύμισαν... Superleague, καθώς η προσέλευση του κόσμου όχι απλώς δεν ήταν «ΟΚ», αλλά έπιασε ιστορικά χαμηλά. Σύμφωνα με το Football Meets Data, η αναμέτρηση με τα λιγότερα εισιτήρια ήταν αυτή μεταξύ της Ουλσάν με τη Μαμέλοντι Σάνταουνς, την οποία παρακολούθησαν μόλις 3.412 άνθρωποι.

Σίγουρα οι συγκεκριμένοι σύλλογοι δεν αποτελούν «μήλον της έριδος» για το φίλαθλο κοινό, ωστόσο το νούμερο είναι άκρως απογοητευτικό.

🏟️ Lowest attended matches at 🌎 FIFA Club World Cup (as of 23 June):



3,412 Ulsan 🇰🇷 - M. Sundowns 🇿🇦

5,282 Pachuca 🇲🇽 - Salzburg 🇦🇹

6,730 Benfica 🇵🇹 - Auckland City 🇳🇿

11,974 River Plate 🇦🇷 - Urawa 🇯🇵

13,651 LAFC 🇺🇸 - Esperance Tunis 🇹🇳

14,006 Dortmund 🇩🇪 - M. Sundowns 🇿🇦…