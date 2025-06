Στα 38 του χρόνια πλέον ο Αργεντίνος μάγος συνεχίζει να αφήνει πίσω του ρεκόρ, καθώς με την πρόκριση της Ίντερ Μαϊάμι στους «16» του Μουντιάλ Συλλόγων συνέχισε ένα απίθανο σερί.

Λίγες ώρες πριν κλείσει 38 χρόνια ζωής (24/6), ο Λιονέλ Μέσι πήρε με την Ίντερ Μαϊάμι το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, μετά το 2-2 με την Παλμέιρας, που επίσης συνεχίζει στα νοκ-άουτ.

Μπορεί ο Αργεντίνος μάγος να μην σκόραρε ή έδωσε ασίστ, ωστόσο για άλλη μια φορά τα φώτα έπεσαν πάνω του, με τους ποδοσφαιριστές της βραζιλιάνικης ομάδας να τον περικυκλώνουν για να αποσπάσουν τη φανέλα του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Palmeiras players asking for Messi's jersey after the game 📸 👕 pic.twitter.com/Z6GJCEBD1s