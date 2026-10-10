Η Athens Kallithea λύγισε τον Πανθρακικό και ο Πανσερραϊκός τον Νέστο Χρυσούπολης.

Η Athens Kallithea λύγισε εντός έδρας με 1-0 τον αξιόμαχο Πανθρακικό και ο Πανσερραϊκός ζορίστηκε, αλλά επικράτησε 2-1 εντός του Νέστου Χρυσούπολης.

Athens Kallithea – Πανθρακικός 1-0

Η αθηναϊκή ομάδα πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 με γκολ που σημείωσε στο 54' ο Προβυδάκης με σουτ. Αυτή ήταν και η τρίτη σερί νίκη για την Athens Kallithea, που σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση.

Athens Kallithea: Καστράτι, Σταματούλας, Χουχούμης, Ματίγιεβιτς, Προβυδάκης, Γαρουφαλιάς (68′ Τζανδάρης), Αναστασίου, Φαϊτάκης (78′ Κοντονίκος), Βιγιαφάνες (62′ Μπαουτίστα), Τσιριγώτης (68′ Πέρεζ), Μανιάς (62′ Βάρκας).

Πανθρακικός: Σγουρής, Πεχλιβανόπουλος (68′ Κολλαράς), Βουτσάς (60′ Πατρόνι), Σαραντίδης, Γιανναράκης, Τσίλεμ (83′ Ζώνιος), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος (60′ Ντουμάνης), Γκορντεζιάνι (68′ Παχούμης), Νότας.

Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Ο Πανσερραϊκός, ο οποίος έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών μετά τα ματς με τον Βόλο πριν δύο χρόνια στη Super League και περιμένει την εκδίκαση της έφεσης, δεν είχε άλλα περιθώρια και εντός έδρας με πρωταγωνιστή τον Πασά, που σημείωσε δύο γκολ, λύγισε με ανατροπή την αντίσταση του Νέστου Χρυσούπολης.

Ο Τότσκα έκανε στο 43' το 0-1, αλλά ο Πασάς στο 48' ισοφάρισε και στο 52' σημείωσε το 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ. Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες, αφού στο 90' αποβλήθηκε ο Τουτόντα.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Κίτσιου (61′ Τάχατος), Αρμουγκόμ (46′ Στάικος), Οικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος (46′ Ζορζίνιο), Τεϊσέιρα (78′ Κωτσόπουλος), Πασάς (85′ Καρασαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς (10′ λ.τ Μούτσα), Τριμμάτης, Π. Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λυμπεράκης (59′ Μαϊδανός), Μπαλτάς, Θωμαΐδης (59′ Τουτόντα), Κασέμι (71′ Καντάβε), Τότσκα, Σαπουντζής, Γιακουμάκης (59′ Σάμπλιτς).

Η 6η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Κυριακή 11/10

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου

Μαρκό - ΑΕΛ

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος

Απόλλων Καλαμαριάς 1926 - Π.Α.Σ. Πύργος

Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Τρίπολης Β

12/10

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β'

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 15

2. Athens Kallithea 12

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3. ΑΕΛ 11

4. Πανιώνιος 10

5. Ελλάς Σύρου 9

6. Πανθρακικός 8

7. Πανσερραϊκός 6

8. Αστέρας Τρ. 6

9. Απόλλων Καλαμ. 5

10. ΠΑΟΚ Β' 5

11. Πύργος 5

12. Νίκη Βόλου 4

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13. Ολυμπιακός Β' 4

14. Νέστος Χρυσ. 4

15. Ζάκυνθος 2

16. Αναγ. Καρδίτσας 2

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.

* Ο Ολυμπιακός Β' έχει δύο 4 αγώνες.

* Πανσερραϊκός, Athens Kallithea, Πανθρακικός και Νέστος έχουν αγώνα περισσότερο.