Η σέντρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 δεν αργεί και πριν από αυτήν οι ομάδες έκαναν τα κουμάντα τους μέσω των αγοροπωλησιών στο μεταγραφικό παράθυρο. Το Gazzetta παρουσιάζει όσες ξεχώρισαν.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη σέντρα στο ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ (15 Ιουνίου - 13 Ιουλίου). Εκεί όπου 32 ομάδες θα κοντραριστούν για το τρόπαιο και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο.

Το νέο αυτό εγχείρημα της FIFA -που μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί και τα πιο κολακευτικά σχόλια- έφερε πέραν των άλλων και έναν αέρα... αλλαγής όσον αφορά το μεταγραφικό παράθυρο. Βλέπετε, η διοργάνωση οδήγησε για πρώτη φορά στη δημιουργία μίας διπλής μεταγραφικής περιόδου. Με αυτό τον τρόπο, οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο ερχόμενο τουρνουά, είχαν τη δυνατότητα μέχρι και την περασμένη Τρίτη (10/06) να κάνουν τις όποιες κινήσεις ενίσχυσης των ρόστερ τους ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένες.

Το Gazzetta σάς παρουσιάζει τις σημαντικότερες προσθήκες, κάποιες εκ των οποίων δημιούργησαν... κρότο!

Ομολογουμένως, ήταν μία σεζόν που η Ρεάλ Μαδρίτης επλήγη από σοβαρούς (και συνεχόμενους) τραυματισμούς ιδίως στα μετόπισθεν, όπου και... υπέφερε. Γι' αυτό, ο σύλλογος κινήθηκε άμεσα για την απόκτηση αρχικά του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και έπειτα του πολλά υποσχόμενου Ντιν Χάουσεν.

Όσον αφορά τον Άγγλο, η Ρεάλ χρειάστηκε να ζημιωθεί μόνο κατά 10 εκατ. ευρώ κάνοντας δικό της τον Άρνολντ (από τη Λίβερπουλ) για τα επόμενα έξι χρόνια. Αντίθετα, για την περίπτωση του Χάουσεν, χρειάστηκε να βάλει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη δίνοντας στην Μπόρνμουθ περίπου 58 εκατ. ευρώ για τον 20χρονο οπισθοφύλακα.

Αυτές ήταν οι δύο (από τις τρεις) προσθήκες του επίσης... νεοφερμένου Τσάμπι Αλόνσο που ετοιμάζεται για την πρώτη του πρόκληση ως προπονητής της Ρεάλ. Να προσθέσουμε ακόμη, την απόκτηση του 17χρονου «διαμαντιού» της Ρίβερ Πλέιτ, Φράνκο Μασταντουόνο, που θα μετακινηθεί επίσημα στη Ρεάλ αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, παίζοντας κανονικά με τη φανέλα της Ρίβερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η Μάντσεστερ Σίτι ψάχνει την άμεση ανασυγκρότηση μετά από μία σεζόν... άτιτλη, κάτι το ανήκουστο τουλάχιστον αναφορικά με τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι Citizens προχώρησαν γρήγορα σε τρεις δυνατές μεταγραφές μέσα σε χρόνο ρεκόρ! Πρώτος χρονικά ανακοινώθηκε ο Ραγιάν Αΐτ-Νουρί. Η Σίτι έδωσε στη Γουλβς 40 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον 24χρονο Αλγερινό που αναμένεται να δώσει άλλον αέρα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Επόμενο «χτύπημα» ήταν ο Ραγιάν Τσερκί. Ο 21χρονος Γάλλος αποχαιρέτησε τη Λιόν, η οποία θα εισπράξει από την πώλησή του 36 εκατ. ευρώ, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και θα βρίσκεται στην αποστολή της Σίτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το ίδιο ισχύει και για τον Τιτζάνι Ρέιντερς που τελικά προλαβαίνει το... αεροπλάνο για τις ΗΠΑ! Ο Ολλανδός πρώην χαφ της Μίλαν κόστισε (ακόμη) 57 εκατ. στους Citizens και υπέγραψε με τη σειρά του πενταετές συμβόλαιο. Είναι ακόμη Ιούνιος, όμως η Σίτι δείχνει ήδη τις διαθέσεις της ενόψει της νέας σεζόν.

Όσον αφορά την έτερη αγγλική ομάδα που θα συμμετάσχει στο τουρνουά, η Τσέλσι -που πρόσφατα πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League- έμεινε με μία... γλυκόπικρη γεύση από το πρώτο μεταγραφικό παράθυρο. Αρχικά, έκανε δικό της τον νεαρό Ντάριο Εσούγκο από τη Σπόρτινγκ ως εφεδρικό του Καϊσέδο και ακολούθησαν δύο ακόμη προσθήκες.

Ο Λίαμ Ντέλαπ που εντυπωσίασε με την Ίπσουιτς, παρά τον υποβιβασμό της, «κέρδισε» το εξαετές συμβόλαιο από την Τσέλσι, deal που ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ. Ο 22χρονος επιθετικός υπόσχεται να βοηθήσει τους Μπλε σε μία θέση που πονάει. Κάτοικος Λονδίνου έγινε και ο 19χρονος στόπερ Μαμαντού Σαρ, ερχόμενος από το Στρασβούργο. Η Τσέλσι πάντως δεν κατάφερε να αποκτήσει τους Μάικ Μενιάν και Μπάινο Γκίτενς, αφού αμφότερες οι περιπτώσεις «ναυάγησαν» στο οικονομικό κομμάτι.

Επένδυση για το μέλλον με δοκιμασμένο... επίθετο πραγματοποίησε η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί έδωσαν τα χέρια με την Σάντερλαντ και έκαναν δικό τους τον Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ για 38 εκατ. ευρώ. Ο 19χρονος βαδίζει στα χνάρια του αδερφού του, Τζουντ, που πέρασε από την Ντόρτμουντ, «μάγεψε» και... έφυγε για Ρεάλ το 2023. Και μόνο το επίθετο του νέου αποκτήματος των κιτρινόμαυρων αρκεί για να προκαλέσει ενθουσιασμό.

Από την άλλη, η Μπάγερν Μονάχου επισημοποίησε την μεταγραφή του αμυντικού διακαή της πόθου, Τζόναθαν Τα από τη Λεβερκούζεν, ενώ επίσης πήρε τον 19χρονο χαφ Τομ Μπίσοφ από την Χόφενχαϊμ.

