Ο κανονισμός της UEFA απαντά: Έπρεπε ή όχι να αποβληθεί ο Καμαβινγκά;

Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έδειχναν εξοργισμένοι με τη διαιτησία του Βίντσιτς στο παιχνίδι με την Μπάγερν, με αποκορύφωμα την αποβολή του Εντοάρντο Καμαβινγκά.

Η Μπάγερν Μονάχου πρόσφερε μία παράσταση μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League με συνολικό σκορ 5-3, καθώς επικράτησε με 4-3 στη ρεβάνς του Μόναχο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τρεις φορές το προβάδισμα αλλά μετά την αποβολή του Εντοάρντο Καμαβινγκά έγινε εύκολο θύμα για την ομάδα του Κομπανί, η οποία στα τελευταία λεπτά ολοκλήρωσε την ανατροπή με τις γκολάρες των Ντίας και Ολίσε.

Οι παίκτες και οι άνθρωποι του ισπανικού συλλόγου ήταν μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία του Σλοβένου Σλάβκο Βίντσιτς, κυρίως για την αποβολή του Γάλλου χαφ που έπαιξε ρόλο στην τροπή του παιχνιδιού καθώς με το σκορ στο 2-3, το ματς θα πήγαινε στην παράταση.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος διαιτητής αποφάσισε να αποβάλλει τον διεθνή μέσο με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 86ο λεπτό όταν ο ίδιος κράτησε την μπάλα μετά από υπόδειξη φάουλ και δεν επέτρεψε στον γερμανικό σύλλογο να συνεχίσει άμεσα το παιχνίδι, κάτι που έφερε την έκρηξη των ποδοσφαιριστών των φιλοξενούμενων τόσο εκείνη τη στιγμή όσο και μετά τον αγώνα στη μεικτή ζώνη.

Ο Αρμπελόα έκανε λόγο για άδικη αποβολή και ανεξήγητη απόφαση ενώ οι παίκτες άφηναν και από ένα αιχμηρό σχόλιο στη μεικτή ζώνη κατά την αποχώρηση τους από το γήπεδο. Ωστόσο, ήταν όντως τόσο τραβηγμένη απόφαση;

Σύμφωνα με τον κανονισμό της UEFA και συγκεκριμένα το Άρθρο 12 στο κομμάτι της αντιαθλητικής συμπεριφοράς, όταν ένας ποδοσφαιριστής καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα (delaying the restart of play) τότε τιμωρείται με κίτρινη κάρτα ανεξάρτητα αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη η οποία οδηγεί και σε αποβολή.

Επειδή μιλάμε για τέτοιο παιχνίδι και στο συγκεκριμένο λεπτό, υπάρχει μόνο η περίπτωση να δείξει «επιείκεια» ο ρέφερι αλλά by the book, η απόφαση είναι ορθή καθώς το λέει ξεκάθαρα ο κανονισμός.