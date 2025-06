Το πρώτο της μεταγραφικό απόκτημα παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό, Ντιν Χάουσεν, να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Μερένγκες.

Ντιν Χάουσεν και Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ είναι οι μεταγραφές που έχουν ανακοινωθεί επίσημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό να παίρνει τα πρωτεία στη σειρά των παρουσιάσεων.

Αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Ισπανίας στο Nations League, κατά το οποίο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και στα δυο ματς απέναντι σε Γαλλία και Πορτογαλία, ο Χάουσεν ταξίδεψε στη Μαδρίτη για την παρουσίασή του ως παίκτης των Μερένγκες.

«Είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Για μένα, είναι ένα όνειρο να βρίσκομαι εδώ και θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Όσον αφορά τις προσφορές από άλλες ομάδες, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η καλύτερη ομάδα και δεν υπάρχει άλλη σαν αυτήν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 20χρονος στόπερ, ο οποίος είχε παράλληλα προσφορές από τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Άρσεναλ.

🚨🗣️ Dean Huijsen: “It’s the BEST DAY OF MY LIFE to be here.” 🤍 pic.twitter.com/eBVLgCXe5E