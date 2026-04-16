«Τρέλανε» τους δημοσιογράφους ο Κομπανί: Με ποιο ματς συνέκρινε τη νίκη της Μπάγερν επί της Ρεάλ!

Ο Βινσέντ Κομπανί είναι ο αρχιτέκτονας πίσω από το δημιούργημα της Μπάγερν Μονάχου και έπειτα από την πρόκριση επί της Ρεάλ, τρέλανε τους πάντες με τη σύγκριση που έκανε.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του Champions League και έπειτα από ένα επικό ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (4-3), πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης όπου την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Βινσέντ Κομπανί είναι το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτή την απίστευτη εξέλιξη του κλαμπ και τη μεταμόρφωση του συλλόγου, δεδομένου ότι το 2024 που ανέλαβε είχε προπονήσει και οδηγήσει την Μπέρνλι στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς, ο Βέλγος προπονητής αποφάσισε να κάνει μία... ιδιαίτερη σύγκριση της πρόκρισης της Μπάγερν με ένα παιχνίδι πριν από δύο χρόνια ως προπονητής των «κλάρετς».

Συγκεκριμένα, ήταν τέλη Απριλίου όταν η Μπέρνλι φιλοξενήθηκε από την Μπλάκμπερν στο αρχαιότερο ντέρμπι της Ευρώπης που κρατά από τον 19ο αιώνα και είναι γνωστό ως «Cotton Mills Derby». Έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά την άνοδο, ο αγγλικός σύλλογος ήθελε να πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα και με νίκη στην έδρα της μεγάλης αντιπάλου, θα το κατάφερνε.

Με το «χρυσό» γκολ του Μπένσον στο 66ο λεπτό, οι παίκτες του Κομπανί πανηγύρισαν ένα τεράστιο διπλό στην έδρα της Μπλάκμπερν και στέφθηκαν μαθηματικά πρωταθλητές στην Championship. Ο Βέλγος προπονητής, λοιπόν, συνέκρινε εκείνο το παιχνίδι με την επική πρόκριση της Μπάγερν Μονάχου, ξαφνιάζοντας τους πάντες.