Μασταντουόνο: Πώς ο Νο.1 φαν του Μέσι «μαγνήτισε» τη Ρεάλ από τα 17 του...

Μαγικό αριστερό, από την Αργεντινή με το «30» στην πλάτη... Μην βιαστείτε! Το όνομά του δεν είναι Μέσι. Λέγεται Φράνκο Μασταντουόνο και στα 17 του προσγειώνεται στη Μαδρίτη για να ταράξει την Ευρώπη!

Πιτσιρίκος τον είχε καταβάλει το... ρεύμα της εποχής και μαζί με τον αδερφό του ονειρεύονταν να γίνουν Youtubers! Αργότερα στην εφηβεία, η προοπτική του τένις κέρδιζε όλο και περισσότερο έδαφος, όσο εκείνο το forehand γινόταν όλο και πιο στιβαρό. Στο τέλος ωστόσο, επικράτησε αυτό το μαγικό αριστερό του πόδι... Την εποχή όπου οι 17χρονοι «ανθίζουν», ο Φράνκο Μασταντουόνο πλασάρει το όνομά του δυναμικά στην ελίτ με τον απόηχο του κρότου να φτάνει πλέον και στα ευρωπαϊκά παράλια.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης κλείνει το 17χρονο wonderkid της Ρίβερ Πλέιτ» γράφουν στην Ισπανία, στην πυροδότηση του ωστικού κύματος που έχει περάσει από ολόκληρη την Ευρώπη. Πέραν άλλωστε από τους Μαδριλένους, μια σειρά από ομάδες όπως οι Παρί Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι είχαν προσπαθήσει να κάνουν δικό τους τον μεσοεπιθετικό της Ρίβερ, χωρίς όμως αντίκρισμα. Ποιος είναι όμως πράγματι ο Μασταντουόνο και τί τον κάνει τόσο ξεχωριστό;

Η Λατινική Αμερική είναι ευλογημένη να στηρίζεται πάντα στο αλέγρο. Το αποτέλεσμα πολλές φορές περνάει σε δεύτερη μοίρα, όταν η καρδιά σκιρτάει από χαρά και τα μάτια χορταίνουν από ατελεύτητες ντρίμπλες. Σε ένα σκληρό πρωτάθλημα άλλωστε όπως εκείνο της Αργεντινής, οι δρόμοι είναι δυο. Είτε θα μάθεις να αποφεύγεις τεχνητά τη σύγκρουση, είτε θα θα μάθεις να την αποδέχεσαι. Να μένεις όρθιος στα πόδια σου.

Στην περίπτωση του Μασταντουόνο βέβαια ίσως να μιλάμε για.... μονόδρομο, παρά για δυο διαφορετικές οδούς. Ακόμα κι αν το σώμα του δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο λόγω του νεαρού της ηλικίας του, ο Φράνκο έχει μάθει να στέκεται στα πόδια του ακόμα κι απέναντι στα σκληρά «τζαρτζαρίσματα» των πιο έμπειρων αμυντικών. Κι όταν δεν τον ρίχνεις, εκείνος φροντίζει να σε... ζαλίζει.

Ανίχνευση του χώρου, μια επαφή, μια ντρίμπλα κι έχει χαθεί από το οπτικό πεδίο εν ριπή οφθαλμού. Σαν γνήσιος Αργεντινός χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι σαν μαγικό «τρικ», για να εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια σου ενώ ακόμα παρακολουθείς. Αν και στη θεωρία πρόκειται για δεξί εξτρέμ, ο Μασταντουόνο λατρεύει να συγκλίνει προς τις πιο ασφυκτικές περιοχές του γηπέδου - στον άξονα, εκεί όπου οι χώροι και τα περιθώρια λάθους στενεύουν επικίνδυνα.

Από μικρός ωστόσο έχει αποδείξει πως αποδέχεται τις προκλήσεις. Με ένα στυλ όπου φέρνει σε παλιομοδίτικο δεκάρι, φροντίζει να κρατάει τη μπάλα και να αποφεύγει σαν Συμπληγάδες τους αντιπάλους του σε στενούς διαδρόμους με ελάχιστες και συγκεκριμένες επαφές, αποτελώντας ένα «υπερόπλο» στην επιθετική γραμμή της Ρίβερ Πλέιτ. Η σωματοδομή του δεν επιτρέπει να τον ρίξεις εύκολα στο έδαφος και τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ αναλαμβάνει να συμπληρώσει ο χαρακτήρας του.

Το καρέ άλλωστε που τον έχει εκτοξεύσει σε δημοφιλία επαληθεύει μια ακλόνητη προσωπικότητα. Στο Superclasico του Απριλίου μπροστά σε 85.000 τρελαμένους οπαδούς στο ιστορικό «Μονουμεντάλ» υπέγραψε τη νίκη της Ρίβερ επί της Μπόκα με φάουλ που θα ζήλευε μέχρι και ο Ζουνίνιο. Άλλοι ούτε που θα τολμούσαν απευθείας εκτέλεση από τόσο μακριά, αλλά μάλλον θα παραδέχονταν πως δεν είχαν ραντεβού με το πεπρωμένο. Για τον Μασταντουόνο ωστόσο ήταν η ευκαιρία που αναζητούσε.

River Plate wonderkid Franco Mastantuono lit up the Superclasico with this perfect free-kick 💥 pic.twitter.com/d3sqaWhl5I