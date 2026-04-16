Οι Καταλανικές εφημερίδες έστησαν... πάρτι, μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν στο Μόναχο.

Τη χαρά που δεν πήραν από την ομάδα τους, φέρεται να... έλαβαν πίσω με τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου οι Καταλανοί.

Οι «Μερένγκχες» ηττήθηκαν με 4-3 από τους Βαυαρούς και με συνολικό 6-4 εις βάρος τους, αποχαιρέτησαν το φετινό Champions League από την προημιτελική φάση, εκεί όπου «αντίο» είπε και η Μπαρτσελόνα (την απέκλεισε η Ατλέτικο).Πάντως, οι εφημερίδες της Καταλονίας είχαν κέφι για...καζούρα.

Ο αποκλεισμός των «αιώνιων αντιπάλων» τους έδωσε τροφή για πανηγυρικά πρωτοσέλιδα. Η Mundo Deportivo έγραψε ''KO Blanco'' (σσ «Νοκ-άουτ οι μπλάνκος»), γράφοντας πως «Η πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League φτάνει στο τέλος της μετά από μια συναρπαστική ήττα στο Μόναχο, η οποία κρίθηκε με τη μικρότερη διαφορά».

Από την άλλη η Sport τιτλοφόρησε με ''A la Calle!'', που σημαίνει «Στο δρόμο!», αναφέροντας «Η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε τρεις φορές, αλλά ηττήθηκε αφού δοκίμασε το δικό της φάρμακο».

Τέλος, η L'Esportiu αναφέρει στο πρώτο της φύλλο ''Cara D'acabar en blanc'', με τον Μπαπέ σε πρώτο πλάνο και περιγραφή «Η Ρεάλ κάνει την Μπάγερν να υποφέρει στο Allianz, αλλά καταρρέει με γκολ στα τελευταία λεπτά από τους Λουίς Ντίας και Ολίσε και αποκλείεται».