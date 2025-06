Την απόκτηση του Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ, με τον 19χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Τα βήματα του αδερφού του, Τζουντ, ακολουθεί ο Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ. Αφού έλαμψε την προηγούμενη σεζόν στη Σάντερλαντ με την οποία εξασφάλισε την άνοδο για την Premier League, o Τζομπ Μπέλινγκχαμ κατάφερε να προστεθεί στο μπλοκάκι μερικών εκ των κορυφαίων ομάδων στην Ευρώπη.

Τελικά ο 19χρονος μέσος αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση της Ντόρτμουντ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε στο παρελθόν ο αδερφός του, Τζουντ, προτού υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2023.

Όπως έγινε γνωστό ο 19χρονος υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους Βεστφαλούς, οι οποίοι προχώρησαν στις επίσημες ανακοινώσεις μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media.

Αν και το ποσό δεν αποκαλύφθηκε και με τη βούλα από τους Γερμανούς, το «Athletic» είχε αποκαλύψει πως οι δυο ομάδες είχαν δώσει τα χέρια στα 38 εκατομμύρια ευρώ για τη μετακίνησή του.

The name is Jobe. pic.twitter.com/tJEdQZZMCr