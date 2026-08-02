FIFA: Σε δυσμενή θέση ο Τζιάνι Ινφαντίνο
Στα... σχοινιά ο Τζιάνι Ινφαντίνο! Οι Times υποστηρίζουν πως ο ισχυρός άνδρας της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενο παραίτησης μετά την ολοσχερή αποτυχία του σχεδίου για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ.
Ο έντονος αναβρασμός που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο φαίνεται πως πιθανότατα θα αναγκάσει τον Ινφαντίνο να πληρώσει το... μάρμαρο. Η πρότασή του για την πώληση μέρους των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποδοκιμάστηκε και απορρίφθηκε συντριπτικά από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι και από τις συνομοσπονδίες ανά τον κόσμο.
Έτσι, από πλεονεκτική θέση ο 56χρονος βρίσκεται σε άκρως μειονεκτική θέση αναφορικά με το μέλλον του στον προεδρικό θώκο της FIFA. Αρκετά στελέχη στους... κόλπους της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο είναι πολέμιοι των πρακτικών του και δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι επίσημο για την ώρα.
🚨 CONFIRMED: Infantino is going to be FORCED to hand his RESIGNATION.— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 2, 2026
His opponents want this to happen IMMEDIATELY. @thetimes pic.twitter.com/CgfV3bVWe0
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