«Πυρά» UEFA κατά Ινφαντίνο: «Άθλια, αδιαφανής συμφωνία που πήγε να επιβάλει με το ζόρι»

Η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας χαιρετίζει την απόσυρση του σχεδίου της FIFA και έκανε εμμέσως «επίθεση» στον Τζάνι Ινφαντίνο.

Σαν...κάστρο από τραπουλόχαρτα κατέρρευσε το σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο, περί πώλησης των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ, με την ίδια τη FIFA να ανακοινώνει το Σάββατο (1/8) την την απόσυρση του πλάνου.

Φυσικά, η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου και προσέφερε χαμόγελα στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, με την UEFA να μη χάνει χρόνο και με δική της ανακοίνωση να χαιρετίζει αυτή την απόφαση και να ρίχνει τα... βέλη της προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση:

Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της για την πώληση μεριδίου των διοργανώσεών της – συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου – σε ιδιώτες.

Η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, καθώς και από πολλές άλλες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες κάθε μεγέθους ανά τον κόσμο, οι οποίες έχουν ως αποστολή την προστασία του ποδοσφαίρου.

Η UEFA ευχαριστεί όλους τους φιλάθλους, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες, τα μεμονωμένα άτομα, τις ενώσεις και τις συνομοσπονδίες που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο, καθώς και τους πολλούς Πρωθυπουργούς, Αρχηγούς Κρατών και σχολιαστές που κατέστησαν σαφές στον Πρόεδρο της FIFA ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια που προωθούνται με διαδικασίες-εξπρές, καταστρώνονται από άτομα χωρίς πρόσωπο και είναι αμφίβολης χρησιμότητας για το άθλημα. Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και να τους καταστήσουμε υπόλογους.

Είναι σωστό ότι, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η UEFA θα εργαστεί με τις ομοσπονδίες-μέλη της και σε στενή συνεργασία με άλλες συνομοσπονδίες, προκειμένου να εξετάσει πώς συνέβη αυτό και να καταρτίσει ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθεί. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να είναι εις βάθος και ουσιαστική. Καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί. Η τρέχουσα ηγεσία της FIFA έχει χάσει όχι μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών άλλων μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε την εμπιστοσύνη και τις ψήφους των ομοσπονδιών-μελών της FIFA για να εκλεγεί Πρόεδρος το 2016, δήλωσε: «Φυσικά και πρέπει να είμαστε διαφανείς. Αυτή ήταν η στάση μου τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου στην UEFA. Θα συμμετέχετε καθημερινά στη ζωή της FIFA», ενώ στη συνέχεια είπε στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των φορέων: «Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας χρήματα. Δεν είναι χρήματα του Προέδρου της FIFA. Είναι δικά σας χρήματα. Εσείς είστε οι εθνικές ομοσπονδίες και τα χρήματα της FIFA πρέπει να διατίθενται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και για τίποτα άλλο».

Απέτυχε να τηρήσει και τις δύο αυτές υποσχέσεις. Η άθλια, αδιαφανής συμφωνία που εξύφανε στο παρασκήνιο και προσπάθησε να επιβάλει με το ζόρι, κάθε άλλο παρά διαφανής ήταν.

Επιπλέον, ενώ τα αποθεματικά υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, απέτυχε να αξιοποιήσει τα χρήματα των ομοσπονδιών προς όφελος του αθλήματος.

Η UEFA θα ξεκινήσει άμεσα τη συνεργασία με εταίρους και φορείς σε όλο τον κόσμο και σε όλο το φάσμα του αθλήματος, προκειμένου να προτείνει έναν νέο τρόπο κατανομής των πόρων μέσω του υφιστάμενου προγράμματος «FIFA Forward». Πρέπει να αρχίσουμε να αξιοποιούμε μέρος των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στον τραπεζικό λογαριασμό της FIFA, ώστε να δώσουμε την απαραίτητη ώθηση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στο άθλημα γενικότερα, σε καθεμία από τις 211 χώρες-μέλη της FIFA. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ξεπουλήσουμε τα «οικογενειακά κειμήλια» για να το χρηματοδοτήσουμε.

Πρόκειται για μια νίκη για ολόκληρο το άθλημα. Όμως, δεν πρέπει να αποτελεί το τέλος της ιστορίας. Η πρόταση κατατέθηκε, αλλά το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς τη FIFA μόλις τώρα ξεκινά».

Πηγή: UEFA.com