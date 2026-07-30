Ο αναβρασμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο συνεχίζεται για τα... καλά. Οι αντιδράσεις των υπόλοιπων συνομοσπονδιών για το πλάνο πώλησης μετοχών του Μουντιάλ.

Το πλάνο της FIFA για το Μουντιάλ έχει προξενήσει πολυποίκιλες αντιδράσεις στον ποδοσφαιρικό πλανήτη! Οι υπόλοιπες συνομοσπονδίες τοποθετήθηκαν αναφορικά με το «φλέγον ζήτημα» που απασχολεί το άθλημα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενημέρωσε τις 211 ομοσπονδίες-μέλη πως θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση 40 εκατ. δολαρίων, σε περίπτωση που εγκρίνουν το σχέδιο πώλησης μετοχών του Μουντιάλ. Η FIFA ωστόσο όρισε deadline 53 ημερών στα μέλη για να αποδεχτούν την εν λόγω πρόταση.

Η UEFA έχει ήδη τοποθετηθεί απορρίπτοντας έκδηλα το εγχείρημα και προειδοποίησε πως όλες οι χώρες-μέλη θα απουσιάζουν από όλες τις διοργανώσεις, όσο η πρόταση του Ινφαντίνο είναι σε ισχύ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των έτερων συνομοσπονδιών για την «καυτή πατάτα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Η Ασιατική Ομοσπονδία τάχθηκε υπέρ της UEFA:

«Η AFC δεν κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη της σχετικά με την πρόταση και εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ένα ζήτημα τέτοιας σημασίας έγινε δημόσια γνωστό πριν δοθεί στην οικογένεια της AFC η ευκαιρία να το εξετάσει και να το συζητήσει μέσω των κατάλληλων και καθιερωμένων διαύλων διακυβέρνησης.

Ενώ η AFC αναγνωρίζει τη σημασία της διερεύνησης καινοτόμων προσεγγίσεων που μπορούν να ενισχύσουν το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πρωτοβουλίες αυτής της κλίμακας και των συνεπειών αυτών πρέπει να βασίζονται στις αρχές της ορθής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της ουσιαστικής διαβούλευσης. Αποφάσεις που ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν το εμπορικό και οικονομικό μέλλον του αθλήματος απαιτούν εκ των προτέρων εκτενή διαβούλευση με τις Συνομοσπονδίες, τις Ομοσπονδίες-Μέλη και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προτού υποβληθεί οποιαδήποτε πρόταση στο(α) αρμόδιο(α) όργανο(α) λήψης αποφάσεων.

Η AFC πιστεύει ακράδαντα ότι σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες και επαρκής χρόνος για να αξιολογήσουν πλήρως την πρόταση, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της σε θέματα διακυβέρνησης, νομικά, εμπορικά και στρατηγικά ζητήματα. Μια τέτοια διαδικασία είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι κάθε απόφαση αντανακλά τα συλλογικά συμφέροντα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας και ενισχύει την εμπιστοσύνη στο πλαίσιο διακυβέρνησης της FIFA.

Ως μία από τις έξι Συνομοσπονδίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η AFC παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής:

«Η CONCACAF έλαβε γνώση του θέματος αυτού μόνο μέσω δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης και, στη συνέχεια, μέσω ενός δελτίου τύπου.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την έλλειψη της δέουσας διαδικασίας.

Μοιραζόμαστε την απογοήτευση πολλών στην περιοχή μας και στον κόσμο του ποδοσφαίρου για το γεγονός ότι αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας σχεδιάστηκε και δημοσιοποιήθηκε πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συζήτηση με τα αρμόδια διοικητικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ως ηγέτες του ποδοσφαίρου, είμαστε οι θεματοφύλακες του αθλήματος. Συλλογικά, η FIFA, οι Συνομοσπονδίες και κάθε Ομοσπονδία-Μέλος έχουν την ευθύνη να ενεργούν πάντα προς το βέλτιστο συμφέρον του αθλήματος. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε πρέπει να καθοδηγείται από την ορθή διακυβέρνηση, τις άρτιες διαδικασίες και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση.

Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η CONCACAF. Εμπιστευόμαστε ότι όλοι εντός της οικογένειας της FIFA θα ενεργήσουν με τον ίδιο τρόπο».

Η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) διατηρεί για την ώρα ουδέτερη στάση, ενώ η CONMEBOL (Νότια Αμερική) δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Τέλος, η μικρότερη όλων, η Συνομοσπονδία της Ωκεανίας δεν έχει πάρει επίσης θέση για το ζήτημα.