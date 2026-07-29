Νεϊμάρ: Επιβεβαίωσε ότι αποσύρεται από τη Σελεσάο (vid)
Την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Βραζιλίας επιβεβαίωσε εκ νέου ο Νεϊμάρ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο (2030).
Ο Βραζιλιάνος άσος μίλησε ενώπιον των ρεπόρτερ και τόνισε πως δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Σελεσάο, με την οποία έγραψε ιστορία και για την οποία έδωσε και το... αίμα του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Έτσι, ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε, με τον 34χρονο πλέον παίκτη της Σάντος να αποχαιρετά το εθνικό ποδόσφαιρο, όντας ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Βραζιλία με 80 γκολ καθώς και πρώτος σε ασίστ με 59, έχοντας βάλει το εθνόσημο στο στήθος 130 φορές και κατακτώντας ένα Confederations Cup και ένα Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
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«Πιστεύω ότι έγραψα ιστορία εκεί και ήμουν πολύ χαρούμενος. Έζησα τόσα πολλά, έδωσα το αίμα και τη ζωή μου και πάλεψα πάντα για την κίτρινη φανέλα, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν το θέλω αυτό».
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨عاااجللل— Team Neymar (@TeamNey10) July 29, 2026
الأسطورة نيمار يعلن انه لن يلعب مع البرازيل مجددًا😢😢🇧🇷❌
اشكركم لكن لا في الوقت الحالي في المنتخب البرازيل اعتقد انني قد صنعت التاريخ هناك، وكنت سعيد جداً. عشت أشياء كثيرة، وقدمت دمي وحياتي وقاتلت دائماً من أجل القميص الأصفر، لكنني أعتقد أنني لا… pic.twitter.com/L57A2yi2PK
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