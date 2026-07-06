Νεϊμάρ: Ο πρίγκιπας που έγινε βάτραχος

Ο Νεϊμάρ είπε «αντίο» στο διεθνές ποδόσφαιρο και το Gazzetta κάνει έναν μίνι-απολογισμό των όσων άφησε πίσω του με τη φανέλα της Βραζιλίας.

Ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς είπε αυτό που όλοι σκεφτόμαστε όταν ακούμε το όνομα του Νεϊμάρ, λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση δια στόματος ιδίου πως αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας. «Θα τον θυμόμαστε σαν έναν φανταστικό ποδοσφαιριστή, που όμως μπορούσε να δώσει ακόμη περισσότερα, να πάρει τη ''Χρυσή Μπάλα''».

Πράγματι αυτές οι λιτές αλλά ουσιαστικές δηλώσεις του Σουηδού λένε όλη την αλήθεια για το αποτύπωμα που αφήνει ο 34χρονος στη Σελεσάο, αλλά και γενικότερα το ποδόσφαιρο, καθώς θαρρώ πως δεν θα αργήσει πολύ και η οριστική απόσυρσή του από το άθλημα.

Η πολλά υποσχόμενη αρχή

Πριν από 16 ολόκληρα χρόνια, τον Αύγουστο του 2010, ένα 18χρονο αμούστακο αλλά με μοϊκάνα (σήμα κατατεθέν της εποχής) εξτρέμ έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την πιο γνωστή κίτρινη φανέλα του ποδοσφαίρου, σε ένα φιλικό κόντρα στις ΗΠΑ στο MetLife Stadium.

Με το 11 στην πλάτη και περίσσια αυτοπεποίθηση, ο τότε άσος της Σάντος έδειξε αμέσως σπουδαία δείγματα γραφής, σκοράροντας και κάνοντας άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα με τις χαρακτηριστικές «τσαρλατανίστικες» ενέργειές του. Ήταν η αρχή για μια πορεία που αναμενόταν λαμπρή, όμως δεν κατέληξε έτσι ακριβώς.

Όργια, πρώτος τίτλος και....σοκ

Το κύκνειο άσμα του Νέι άνηκε ήδη στο παρελθόν και ο μικρός από τις φαβέλες δεν άργησε να πάρει από νωρίς πάνω του ένα πολύ μεγάλο βάρος, ένα «πρέπει» ώστε να οδηγήσει τη Σελεσάο σε νέες κορυφές, που αγνοούσε από το 2002.

Τα γκολ άρχισαν να έρχονται με το τσουβάλι και το 2013 ο ίδιος ηγήθηκε της πατρίδας του, στον δρόμο για την κατάκτηση του Confederations Cup, σκοράροντας στα 4 από τα 5 ματς της διοργάνωσης και κατακτώντας το τρόπαιο και το MVP (του τουρνουά), μετά το εμφατικό 3-0 επί της Ισπανίας στον τελικό.

Το ίδιο καλοκαίρι μετακομίζει από την πατρίδα του στη Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα και ήδη το επόμενο καλοκαίρι θεωρείται από τους μεγαλύτερους σταρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργάνωσε η Βραζιλία. Την παίρνει από το χεράκι και την οδηγεί άνετα ως τα προημιτελικά, με 4 γκολ και μια ασίστ. Όμως κόντρα στην Κολομβία, ο χρόνος παγώνει.

Στο 87ο λεπτό ο Ζουνίγκα πάει επικίνδυνα στην πλάτη του Βραζιλιάνου και τον ξαπλώνει στο έδαφος. Το Μουντιάλ τελειώνει, η Σελεσάο ταπεινώνεται με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό και ο Νεϊμάρ είναι τυχερός, αφού το χτύπημα δεν αποβαίνει μοιραίο. Λίγα εκατοστά πιο δίπλα, και θα έμενε παράλυτος!

Dokładnie 12 lat temu Juan Camilo Zuniga w brutalny sposób sfaulował Neymara w ćwierćfinale mistrzostw świata. Kolumbijski obrońca uderzył słynnego Brazylijczyka kolanem w kręgosłup. Neymar padł na murawę i zaczął zwijać się z bólu. Zapłakany opuścił boisko na noszach.



Po meczu… pic.twitter.com/3nH9gjTvQD — Adrian Lozio (@AdrianLozio) July 4, 2026

Οι λάθος αποφάσεις

Ο ίδιος επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ, και σε συλλογικό επίπεδο τα σαρώνει όλα με την Μπάρτσα τη σεζόν 2015-2016, φτάνοντας και μέχρι την 3η θέση στην ψηφοφορία για τη «Χρυσή Μπάλα». Ακολουθεί η πιο σπουδαία, όπως ο ίδιος την έχει χαρακτηρίσει, στιγμή του με το εθνόσημο: οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 και το χρυσό μετάλλιο, με τον ίδιο φυσικά ηγέτη και πρωταγωνιστή.

Έπειτα όμως φτάνουμε στη χρονιά ορόσημο, το 2017 και την περιβόητη μετακίνησή του στην Παρί Σεν Ζερμέν για 222 εκατ. ευρώ. Εκεί ουσιαστικά είναι η αρχή του τέλους, παρά το γεγονός πως στο Παρίσι έκανε ορισμένες εντυπωσιακές σεζόν. Στα γήπεδα της Ρωσίας το 2018, γίνεται meme για τους λάθος λόγους, τις πολλές... βουτιές που έκανε.

Οι συχνοί τραυματισμοί αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους, και η τελευταία σπουδαία παράσταση είναι στο Κόπα Αμέρικα του 2021, όπου με δυο γκολ και 4 ασίστ οδηγεί τη Βραζιλία μέχρι τον τελικό, αλλά βλέπει τον αγαπημένο του φίλο, Λιονέλ Μέσι να σηκώνει το τρόπαιο. Στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ παραμένει σε σχετικά καλή κατάσταση, βάζει γκολάρα στην Κροατία, αλλά η παρέα του Μόντριτς παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι. Και λίγους μήνες μετά, ο ίδιος (σσ Νεϊμάρ) παίρνει ακόμη μια λάθος απόφαση: πάει στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ.

🇧🇷🚨Roberto Carlos on Neymar Jr. crying after the final whistle:



🗣️ “I felt so bad seeing Neymar Jr. cry after the final whistle. He’s the type of player who would’ve given absolutely everything for Brazil. Maybe the coach didn’t fully believe in him, but when he came on, he… pic.twitter.com/byFYf8aDMI — The Touchfine | 𝐓 (@TouchfineX_) July 5, 2026

Το άδοξο φινάλε

Στο μεταξύ, τον Δεκέμβριο του '22 έχει γράψει ιστορία, αφού έγινε ο all time top scorer για τη Σελεσάο, ξεπερνώντας τον μυθικό Πελέ. Όμως ο... κατήφορος δεν έχει τελειωμό. Τον Οκτώβριο του 2023 τραυματίζεται κόντρα στην Ουρουγουάη και επανεμφανίζεται (με το εθνόσημο) σχεδόν 2.5 χρόνια μετά, στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κάρλο Αντσελότι κάνει το... χατίρι στον ίδιο, αλλά και ολόκληρο το έθνος και τον παίρνει στην αποστολή, όμως η εικόνα του μόνο πρέπουσα δεν είναι. Παίζει λιγότερο από μισή ώρα με τη Σκωτία στον όμιλο και στο ματς με τους Νορβηγούς, με το σκορ στο 0-1, καλείται να δώσει τη λύση.

Αντ' αυτού, παρότι σκοράρει από το σημείο του πέναλτι, επιλέγει να μανουριάσει με τον αντίπαλο κίπερ, αντί να τρέξει με την μπάλα στη σέντρα, μήπως η χώρα του ισοφαρίσει. Το παιχνίδι λήγει, η Βραζιλία μένει έξω και εκείνος ξεσπάει σε λυγμούς, περισσότερο για το δικό του φινάλε. Ξέρει πως μια καριέρα που άρχισε με τους καλύτερους οιωνούες, φτάνει στο τέλος της με μεγάλα ερωτηματικά, πολλλά «αν» και «γιατί;».

🚨🗣 Neymar Jr on his reaction after scoring against Norway's goalkeeper:



🗣Reporter: "What were you telling Nyland [Norway's goalkeeper]?



🗣Neymar: "He was trying to trash talk me so that it can distract but after the goal, I went straight to remind him that I am "Neymar" just… pic.twitter.com/McZawtgh5d — David Ornside (@David_Ornside) July 5, 2026

«Σκύλιαζε» για την πατρίδα του, αλλά....

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός πως ο Νεϊμάρ «έτρωγε τα σίδερα» κάθε φορά που φορούσε τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος. Έδινε το 110% των δυνατοτήτων του. Ακόμη και τον περασμένο Δεκέμβριο, που αγωνιζόταν τραυματίας με τη Σάντος, το έκανε για τη Σελεσάο, για να πείσει τον Αντσελότι να τον πάρει μαζί του.

Ένας συγκλονιστικός παίκτης με τεράστιο και αδιαμφισβήτητο ταλέντο, που όμως (μάλλον) δεν έπιασε ποτέ το πικ του, κάτι για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Έκανε τα πάντα όταν εκπροσωπούσε τη χώρα του, όμως στο τέλος της ημέρας ο ίδιος χάλαγε την εικόνα του.

Πλέον, έχοντας πει «αντίο» από τη διεθνή σκηνή (ίσως σύντομα και γενικά από το άθλημα), ο Νέι μας αφήνει μια πικρή γεύση, ενός από τα μεγαλύτερα what if στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στην καλή του μέρα, έμπαινε δίπλα μόνο σε Μέσι και Κριστιάνο. Όμως ο δρόμος που επέλεξε όχι απλά δεν τον δικαίωσε, αλλά έδωσε πατήματα στους haters να κάνουν λόγο για... κλόουν. Και είναι κρίμα, αλλά όχι άδικο.