Το ματς με τη Βραζιλία στο Κατάρ που δεν θα ξεχάσει ο νέος παίκτης της ΑΕΚ Λόβρο Μάγιερ.

Ο Λόβρο Μάγιερ έρχεται στην Ελλάδα για την ΑΕΚ, μία σημαντική μεταγραφή για την Ένωση που φέρνει έναν διεθνή Κροάτη μεσοεπιθετικό.

Ο Μάγιερ με 100 ματς στη δύναμη της χώρας του, τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με 79 παιχνίδια στη γαλλική Ρεν και με 75 ματς στη Γερμανία με τη Βόλφσμπουργκ, όπου είχε συμπαίκτη τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ασφαλώς θα έχει πολλά παιχνίδια να θυμάται.

Ένα, όμως, δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ.

Ο Μάγιερ ήταν στην αποστολή της εθνικής Κροατίας το 2022 στο Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά και στην αποστολή για το Euro 2024 στη Γερμανία. Με την Κροατία έχει 38 αγώνες κι 9 γκολ. Πέτυχε δύο γκολ στο εντυπωσιακό 7-1 κόντρα στη Μάλτα, στις 11/11/21 για τα προκριματικά του Μουντιάλ του Κατάρ. Εκεί πήγε κι έπαιξε 11' στην πρεμιέρα με το Μαρόκο. Στην αποστολή ήταν ο Ντομαγκόι Βίντα που θα συναντήσει πλέον στην ΑΕΚ και ο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν.

Αγωνίστηκε 4' λεπτά στο άλλο ματς του ομίλου με τον Καναδά και πρόλαβε στο φινάλε να γράψει το τελικό 4-1 υπέρ της εθνικής του κι ένα λεπτό με το Βέλγιο (0-0), στο τελευταίο ματς του ομίλου.

Στη φάση των «16» με την Ιαπωνία μπήκε στην παράταση, στο 99' στη θέση του τεράστιου Μόντριτς. Η Κροατία προκρίθηκε στα πέναλτι και στις 9/12/22 αντιμετώπισε στα προημιτελικά τη Βραζιλία.

Οι Κροάτες στο φινάλε της παράτασης ισοφάρισαν την παρέα του Νεϊμάρ και πήγαν το παιχνίδι στα πέναλτι. Ο Μάγιερ, ο «νέος Μόντριτς», όπως έλεγαν στην Κροατία, στη «ρώσικη ρουλέτα» εκτέλεσε το δεύτερο πέναλτι της Κροατίας κι ενώ είχε αστοχήσει ο Ροντρίγκο. Έκανε το 2-0 στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και λίγο αργότερα πανηγύρισε μία απίθανη πρόκριση στα ημιτελικά κόντρα στη «Σελεσάο».

Δείτε το πέναλτι με τη Βραζιλία

Στον ημιτελικό με τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Αργεντινή (3-0 έχασε η Κροατία) μπήκε στο 81' κι ενώ όλα είχαν κριθεί. Αγωνίστηκε βασικός, όμως, στο παιχνίδι της τρίτης θέσης με το Μαρόκο (2-1 νίκησε η Κροατία, στη βασική φωτογραφία μονομαχεί με Σοφιάν Άμραμπατ και Ζίγεχ) και αντικαταστάθηκε στο 66'.

Στο Euro 2024 έπαιξε και στα τρία ματς του ομίλου. Αγωνίστηκε 90' στην ήττα 3-0 από την Ισπανία, 45' (μπήκε στο ημίχρονο) στο 2-2 με την Αλβανία και 10' στο 1-1 με την Ιταλία, όπου οι Κροάτες δέχθηκαν στις καθυστερήσεις γκολ κι αποκλείστηκαν. Στο τελευταίο Μουντιάλ, ωστόσο, έμεινε εκτός αποστολής.