Νεϊμάρ: Επιβεβαίωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας
«Αντίο» με όχι και τον πιο ένδοξο τρόπο είπε στην Εθνική ομάδα της Βραζιλίας ο Νεϊμάρ τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7), με την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι να αποκλείεται από τη Νορβηγία (2-1) στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο 34χρονος σουπερ-σταρ που πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι και βρήκε δίχτυα από το σημείο του πέναλτι στις καθυστερήσεις, τράβηξε πάνω του τα βλέμματα καθώς παρότι η ομάδα του είχε ελάχιστο χρόνο μήπως ισοφαρίσει, εκείνος... μανούριασε με τον κίπερ Νίλαντ.
Ωστόσο, μετά το φινάλε της αναμέτρησης και τα δάκρυα που ακολούθησαν για τον αποκλεισμό, ο Νέι επιβεβαίωσε στη μικτή ζώνη το φινάλε του από τη Σελεσάο. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι «Προσπάθησα. Προσπάθησα πολύ. Όλα ξεκίνησαν εδώ, στο στάδιο MetLife, και τελείωσαν εδώ. Τελείωσε», προκαλώντας συγκίνηση στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.
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Πράγματι, πριν 16 χρόνια, ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με το εθνόσημο στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπου έμελλε να γραφτεί ο επίλογος, έπειτα από 130 παιχνίδια στα οποία κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 80 γκολ, ενώ μοίρασε και 59 ασίστ, περισσότερες από κάθε άλλον, κατακτώντας και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στη διοργάνωση του 2016.
É o fim do ciclo de Neymar no Brasil:— Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 5, 2026
- 16 anos na Seleção Brasileira;
- 130 jogos;
- 80 gols;
- 59 assistências;
- Maior artilheiro da história da Seleção;
- Maior assistente da história da Seleção. pic.twitter.com/l54hqnRJeu
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