Με δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία (2-1), ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε πως αποσύρεται από την Εθνική!

«Αντίο» με όχι και τον πιο ένδοξο τρόπο είπε στην Εθνική ομάδα της Βραζιλίας ο Νεϊμάρ τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7), με την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι να αποκλείεται από τη Νορβηγία (2-1) στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 34χρονος σουπερ-σταρ που πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι και βρήκε δίχτυα από το σημείο του πέναλτι στις καθυστερήσεις, τράβηξε πάνω του τα βλέμματα καθώς παρότι η ομάδα του είχε ελάχιστο χρόνο μήπως ισοφαρίσει, εκείνος... μανούριασε με τον κίπερ Νίλαντ.

Ωστόσο, μετά το φινάλε της αναμέτρησης και τα δάκρυα που ακολούθησαν για τον αποκλεισμό, ο Νέι επιβεβαίωσε στη μικτή ζώνη το φινάλε του από τη Σελεσάο. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι «Προσπάθησα. Προσπάθησα πολύ. Όλα ξεκίνησαν εδώ, στο στάδιο MetLife, και τελείωσαν εδώ. Τελείωσε», προκαλώντας συγκίνηση στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

Πράγματι, πριν 16 χρόνια, ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με το εθνόσημο στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπου έμελλε να γραφτεί ο επίλογος, έπειτα από 130 παιχνίδια στα οποία κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 80 γκολ, ενώ μοίρασε και 59 ασίστ, περισσότερες από κάθε άλλον, κατακτώντας και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στη διοργάνωση του 2016.