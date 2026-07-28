Η FIFA ετοιμάζει τη μεγαλύτερη εμπορική αλλαγή στην ιστορία της, με σχέδιο εισόδου ιδιωτών επενδυτών στο Μουντιάλ που αναμένεται να αλλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η FIFA φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη επιχειρηματική μεταμόρφωση της ιστορίας της. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Times, ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, προωθεί ένα σχέδιο που προβλέπει την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στα εμπορικά δικαιώματα των κορυφαίων διοργανώσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Εάν υλοποιηθεί, η πρωτοβουλία δεν θα αλλάξει μόνο το οικονομικό μοντέλο της FIFA, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μετατρέποντας το Μουντιάλ σε ένα ακόμη πιο εμπορικό προϊόν και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συγκρούσεις γύρω από τη διακυβέρνηση και τη φυσιογνωμία του αθλήματος.

Η νέα εταιρεία θα ανήκει κατά πλειοψηφία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ενώ ποσοστό 20%-30% προβλέπεται να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές έναντι ποσού πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μειοψηφικό μερίδιο, εκτιμώμενης αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία, με τη δυνατότητα είτε να το διατηρήσουν είτε να το εκποιήσουν προς ενίσχυση των οικονομικών τους.

Πηγές των Times αναφέρουν ότι στο σχέδιο έχουν εμπλακεί πρόσωπα που συνδέονται στενά με τον κύκλο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ως βασικοί υποψήφιοι επενδυτές φέρονται ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και η επενδυτική τράπεζα JP Morgan. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη υπογραφεί μη δεσμευτικές συμφωνίες, ενώ οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις έχουν δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Παράλληλα, γίνεται λόγος πως ο Ινφαντίνο προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της νέας εταιρείας μετά τη λήξη της τελευταίας προεδρικής του θητείας, το 2031, ως επίτροπος ή διευθύνων σύμβουλος. Οι αποδοχές της συγκεκριμένης θέσης εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκείνες του επικεφαλής του NFL, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό πολλαπλάσιο των σημερινών απολαβών του προέδρου της FIFA.

Η πιθανή είσοδος ιδιωτικών κεφαλαίων εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αναλυτές και υψηλόβαθμα στελέχη του αθλήματος εκτιμούν ότι οι επενδυτές θα επιδιώξουν τη μεγιστοποίηση των εσόδων, ασκώντας πιέσεις για περαιτέρω διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή ακόμη και για συχνότερη διεξαγωγή του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ινφαντίνο έχει ήδη δηλώσει πως η πρόταση της Νοτίου Αμερικής για αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων από 48 σε 64 θα εξεταστεί επισήμως.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι τα αμιγώς εμπορικά κριτήρια θα επηρεάσουν και την επιλογή των χωρών που θα φιλοξενούν τις διοργανώσεις, ευνοώντας αγορές με υψηλότερη οικονομική απόδοση. Αντίστοιχες ανησυχίες διατυπώνονται και για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε χώρες του Κόλπου να θεωρείται πιθανό, παρά τις επιπτώσεις που θα είχε στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι.

Ένας κορυφαίος παράγοντας του διεθνούς ποδοσφαίρου χαρακτήρισε το σχέδιο «ενδεχομένως πολύ πιο επικίνδυνο από την Ευρωπαϊκή Super League», υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειές του θα επηρέαζαν το σύνολο της πυραμίδας του ποδοσφαίρου, από τις μεγάλες διοργανώσεις έως τις μικρότερες εθνικές ομοσπονδίες. Μέχρι στιγμής, η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως επί των αποκαλύψεων.