Ο Μιγκέλ Αλιμρόν αποκάλυψε τι είχε πει καλύπτοντας το στόμα του στο ματς της Παραγουάης με την Τουρκία, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Μιγκέλ Αλμιρόν είχε αφήσει με δέκα παίκτες από το πουθενά την Παραγουάη, όταν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τουρκία για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε καλύψει το στόμα του για να μιλήσει κατόπιν αντιπαράθεσης για φάουλ με τον Μερτ Μουλντούρ.

Κάτι που παραβίασε τον νέο κανονισμό που εισήχθη μετά τα όσα έγιναν στο Champions League μεταξύ των Τζανλούκα Πρεστιάνι και Βινίσιους Ζούνιορ, με αποτέλεσμα ο έμπειρος μεσοεπιθετικός να αποβληθεί. Σχεδόν έναν μήνα μετά, ο ποδοσφαιριστής της Ατλάντα Γιουνάιτεντ τοποθετήθηκε για το συμβάν, αποκαλύπτοντας πως αυτό που είχε πει ήταν εντελώς άκακο...

Όπως είπε, «μιλούσαμε για ένα φάουλ. Το μόνο που του είπα ήταν πως "δεν ήταν φάουλ", στα αγγλικά. Με κατάλαβε και ήταν έξυπνος που εκμεταλλεύτηκε έναν κανονισμό προς όφελός του. Στη συνέχεια, ο παίκτης Μουλντούρ κατέθεσε και είπε ότι δεν του είπα τίποτα προσβλητικό, αλλά ότι όλα έγιναν μόνο εξαιτίας της χειρονομίας.

Είναι αδύνατον να του είπα κάτι κακό, αφού επρόκειτο απλώς για μια φάση με ένα φάουλ. Μετά, ζήτησα συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια».