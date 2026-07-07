Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και η κυβέρνηση της Παραγουάης στάθηκαν στο πλευρό του Κιλιάν Μπαπέ μετά τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε από Παραγουανή πολιτικό.

Στόχος μιας εμετικής επίθεσης έγινε ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος μετά την πρόκριση της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουάη δέχθηκε ρατσιστικά σχόλια από Παραγουανή πολιτικό που ξέρασε μίσος με ανάρτηση στα social media. Ο Γάλλος επιθετικός από την πλευρά του δεν το άφησε να περάσει έτσι και απάντησε με τον δέοντα τρόπο στον ρατσιστικό οχετό της Σελέστε Αμαρίγα, την οποία χαρακτήρισε ως ανάξια της θέσης που κατέχει στην πολιτική σκηνή της χώρας της.

Τη στήριξή του μάλιστα στον Γάλλο επιθετικό εξέφρασε λίγο αργότερα και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως «εκφράζω τη στήριξή μου προς τον Κιλιάν Μπαπέ και την εθνική ομάδα της Γαλλίας απέναντι στις ρατσιστικές επιθέσεις που έχει δεχθεί ο αρχηγός των ''Μπλε''.

Ο Πρόεδρος της Παραγουάης απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Γαλλίας, καταδικάζοντας τις δηλώσεις που έγιναν, ενώ αντίστοιχη καταδίκη εξέφρασε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κυβέρνηση της Παραγουάης, η οποία καταδίκασε τα λόγια της Αμαρίγια και συμπλήρωσε πως δεν εκφράζουν την χώρα που εκπροσωπεί.

«Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης εκφράζει τη λύπη της και απορρίπτει τις δηλώσεις της γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια, οι οποίες στρέφονται κατά του αρχηγού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ. Οι δηλώσεις αυτές αντιβαίνουν στις αξίες και τις αρχές που διέπουν την ειρηνική συνύπαρξη και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις οποίες η χώρα μας προάγει.

Η Παραγουάη είναι μια δημοκρατική χώρα που διέπεται από την αρχή της διάκρισης και της ανεξαρτησίας των εξουσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δηλώσεις της προαναφερθείσας γερουσιαστή αποτελούν αποκλειστικά έκφραση της προσωπικής της ευθύνης ως μέλους της νομοθετικής εξουσίας και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τη θέση της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Παραγουάης ή του λαού της Παραγουάης.

Η Κυβέρνηση της Παραγουάης επαναβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των ανθρώπων, καθώς και για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας και κάθε μορφής μίσους ή διάκρισης. Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όσους ενδέχεται να ένιωσαν ότι θίχτηκαν από τις δηλώσεις αυτές και επαναλαμβάνει τον σεβασμό της προς τον γαλλικό λαό, με τον οποίο η Παραγουάη διατηρεί μια ιστορική σχέση φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης».