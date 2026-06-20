Ο προπονητής της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο, δεν κράτησε κακία στον Μιγκέλ Αλμιρόν για την αποβολή του ενάντια στην Τουρκία.

Η Μιγκέλ Αλμιρόν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε επειδή μίλησε σε αντίπαλο καλύπτοντας το στόμα του, με την Παραγουάη ωστόσο να καταφέρνει ακόμα κι έτσι να πάρει μεγάλη νίκη ενάντια στην Τουρκία και να μπει στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο προπονητής της Αλμπιρόχα, Γκουστάβο Αλφάρο, δεν κράτησε κακία στον ποδοσφαιριστή του και μάλιστα αποκάλυψε τι... συμβουλή του έδωσε, προκειμένου να αποφεύγει τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το πρώτο πράγμα που του είπα όταν μπήκε στα αποδυτήρια ήταν: “Σήκωσε το κεφάλι, κερδίσαμε, μην αισθάνεσαι ενοχές για τίποτα”. Γιατί αυτό που συνέβη έκανε τους συμπαίκτες του να βγάλουν ακόμη περισσότερο το μαχητικό τους πνεύμα. Κυρίως επειδή πριν από τον αγώνα ήταν ένας από αυτούς που εμψύχωσαν περισσότερο την ομάδα, μιλώντας για το παρελθόν και για τη δέσμευση που έχει ο καθένας απέναντι στην ομάδα.

Όταν συγκεντρωνόμαστε μετά το παιχνίδι, συνήθως προσευχόμαστε όλοι μαζί και μου ζητούν να πω λίγα λόγια. Ο πρώτος που μίλησε ήταν ο Μιγκέλ, για να ζητήσει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για το λάθος που έκανε και για τη δύσκολη θέση στην οποία τους έφερε με την απόφασή του. Εγώ του είπα: “Έπρεπε να του τα χώσεις στα Γκουαρανί. Δεν θα καταλάβαινε τίποτα”. Είναι το ίδιο σαν να μου μιλούσαν εμένα στα τουρκικά.

Ήταν μια αντανακλαστική αντίδραση και συνέβη. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τιμωρία, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, γιατί πρόκειται για έναν νέο κανονισμό. Επομένως, δεν γνωρίζω για πόσες αγωνιστικές θα τιμωρηθεί. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια πολύ σύντομη διοργάνωση· εμείς έχουμε ακόμη έναν αγώνα μπροστά μας και δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια. Ελπίζω να του επιβάλουν τη μικρότερη δυνατή ποινή. Η αλήθεια είναι ότι χάνουμε έναν πολύ σημαντικό παίκτη, χωρίς καμία αμφιβολία. Ο ίδιος ήταν βαθιά στενοχωρημένος γι’ αυτό».