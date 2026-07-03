Κατόπιν σχετικής απόφασης της UEFA, κανένας παίκτης δεν θα αποβάλλεται εάν μιλήσει σε αντίπαλο καλύπτοντας το στόμα του και θα δέχεται μόνο κίτρινη κάρτα.

Η UEFA αποφάσισε να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της FIFA και δεν θα εφαρμόσει στις διοργανώσεις της τον λεγόμενο «νόμο Πρεστιάνι» που ισχύει στο Μουντιάλ.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με αυτόν, οι παίκτες αποβάλλονται με απευθείας κόκκινη κάρτα αν καλύψουν το στόμα τους όταν απευθύνονται σε αντίπαλο. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά στον Αλμιρόν στην αναμέτρηση της Παραγουάης με την Τουρκία.

Το ζήτημα αυτό έλαβε τεράστιες διαστάσεις μετά το περιστατικό στο Champions League, όπου ο Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα κάλυψε το στόμα του μιλώντας στον Βινίσιους της Ρεάλ. Ο ίδιος δέχθηκε τελικά τιμωρία έξι αγωνιστικών για ομοφοβική συμπεριφορά.

Παρά το γεγονός αυτό, η UEFA επέλεξε να μην υιοθετήσει την ποινή αυτή για το Champions League, το Europa League και το Conference League της επόμενης σεζόν.

Αντίθετα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι οι διαιτητές θα τιμωρούν την κίνηση αυτή με κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Παράλληλα, η UEFA θα εντάξει τη δυνατότητα του VAR να ελέγχει τα λανθασμένα κόρνερ, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.