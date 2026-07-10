Μουντιάλ 2026: Φίλαθλοι της Παραγουάης έκαψαν ένα ομοίωμα του Μπαπέ

Μουντιάλ 2026: Φίλαθλοι της Παραγουάης έκαψαν ένα ομοίωμα του Μπαπέ
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Φίλαθλοι της Παραγουαής έκαψαν ένα ομοίωμα του Κιλιάν Μπαπέ σε ένα φεστιβάλ, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της χώρας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η νίκη-πρόκριση της Γαλλίας επί της Παραγουάης στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έμεινε στην ιστορία, όχι τόσο για τον ίδιο τον αγώνα, αλλά κυρίως για όσα ακολούθησαν μετά τη λήξη του και πιο συγκεκριμένα για τα όσα είπε η Γερουσιαστής της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Σελέστε Αμαρίγια για τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο ρατσιστικός λόγος της Παραγουανής πολιτικού φαίνεται πως επηρέασε και τους κατοίκους της χώρας, οι οποίοι αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, να... κάψουν τον διεθνή επιθετικό.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «San Juara», το οποίο είναι μία παραδοσιακή γιορτή της χώρας, ένας άνδρας με φανέλα των «Γκουαρανί» έφτιαξε μια κούκλα με το όνομα του Μπαπέ γραμμένο στο στήθος της. Στη συνέχεια την κρέμασε με σχοινιά σε ένα δένδρο και τελικά την έκαψε. Το τελετουργικό αυτό είναι γνωστό και ως «Judas Kai», όπου ένα «μη δημοφιλές» άτομο καίγεται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

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Για την ιστορία, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπαπέ «καίγεται». Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταδικαστεί σε παρόμοια μοίρα το 2022, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γαλλία και Αργεντινή.

Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίστηκε πολύ μετά τον τελικό, με τους οπαδούς της «Αλμπισελέστε» να καίνε ένα φέρετρο με το πρόσωπο του Γάλλου, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους.

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