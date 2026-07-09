Παραγουανοί διακρίνονται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να καίνε ομοίωμα του Κιλιάν Μπαπέ.

Οι Παραγουανοί τα έχουν βάλει με τον Κιλιάν Μπαπέ μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να προκαλεί ευλόγως προβληματισμό.

Σε αυτό, διακρίνεται ένα ομοίωμα του σταρ των Τρικολόρ να κρέμεται από ένα σκοινί και εν συνεχεία να τυλίγεται στις φλόγες, εν μέσω πανηγυρισμών από τον κόσμο που βρίσκεται στο σημείο!

«Ο πιο μισητός άνθρωπος», το προσωνύμιο που έχει δοθεί στον Μπαπέ, με τα πλάνα να βιντεοσκοπούνται σε φεστιβάλ του Σαν Χουάν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ. Όλα αυτά, την ώρα που η Σελέστε Αμαρίγια συνεχίζει να επιτίθεται με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον ποδοσφαιριστή, τον οποίον στηρίζει, μεταξύ άλλων, και η γαλλική κυβέρνηση.