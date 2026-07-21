Η αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που κατηγορούσε την Αργεντινή για διαιτητική εύνοια στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει γίνει viral.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άναψε «φωτιές» μετά από μία αλληλεπίδραση που είχε με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα και μιλάει για τη διαιτητική εύνοια που έλαβε η Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο που μόλις τελείωσε.

Αναλυτικότερα, στο βίντεο μία Ισπανίδα δημοσιογράφος, η Πιλάρ Ροντρίγκεζ Λοσάντος, κατηγορεί ανοιχτά την FIFA για «στήσιμο», σημειώνοντας πως προσπάθησε να οδηγήσει την Αλμπισελέστε και τον Λιονέλ Μέσι μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

«Η Αργεντινή θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί τουλάχιστον πέντε παιχνίδια νωρίτερα. Παραμένει στη διοργάνωση χάρη στη FIFA, έναν από τους πιο διεφθαρμένους οργανισμούς στον πλανήτη. Δεν φοβάμαι την Αργεντινή, αλλά τον Τζάνι Ινφαντίνο. Δεν παίζουμε απέναντι μόνο σε μία ομάδα, αλλά απέναντι σε ολόκληρη τη FIFA, που θέλει να χαρίσει το Μουντιάλ στον Μέσι», τόνισε η Πιλάρ.

Το βίντεο αυτό, το οποίο είναι απόσπασμα από μία ισπανική εκπομπή, αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, ενώ απ΄ότι φαίνεται έπεσε και στην αντίληψη του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλιστα ο Πορτογάλος επιθετικός μάλλον συμφώνησε με τα λεγόμενα της δημοσιογράφου, για αυτό άλλωστε αποφάσισε να κάνει like στο βίντεο και να «σηκώσει» θύελλα αντιδράσεων.