Στον Νίκο Παζ το 10άρι του Μέσι στην Αργεντινή

Ο Παζ προορίζεται να γίνει ο διάδοχος του «Pulga» στην πιο εμβληματική φανέλα της «Αλμπισελέστε», εφόσον ο Λιονέλ Σκαλόνι παραμείνει στον πάγκο.

Μια τεράστια ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και μια ξεχωριστή τιμή, φαίνεται πως περιμένει τον Νίκο Παζ στην εθνική Αργεντινής. Μετά την απόφαση του Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει την τεράστια διαδρομή του με την Αλμπισελέστε, το περίφημο Νο10 μένει χωρίς κάτοχο και όλα δείχνουν πως ο νεαρός άσος είναι εκείνος που προορίζεται να το κληρονομήσει.

Η αποχώρηση του Μέσι κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Ο «Pulga» αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα έχοντας συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες, με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Για τους φίλους της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 2022, η επόμενη ημέρα θα είναι αναπόφευκτα διαφορετική. Η εικόνα του Μέσι με το «10» στην πλάτη αποτέλεσε σημείο αναφοράς για μία ολόκληρη εποχή και πλέον η συγκεκριμένη φανέλα καλείται να περάσει στα χέρια της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ESPN, ο εκλεκτός για να αναλάβει αυτό το ιδιαίτερο βάρος είναι ο Νίκο Παζ. Το σχετικό πλάνο, πάντως, συνδέεται με την παραμονή του Λιονέλ Σκαλόνι στην τεχνική ηγεσία, καθώς εφόσον ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός συνεχίσει στον πάγκο, ο Παζ αναμένεται να πάρει τη φανέλα με το Νο10.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής θα προτιμούσε ιδανικά να αποσύρει τον συγκεκριμένο αριθμό προς τιμήν του Μέσι, ώστε κανένας άλλος ποδοσφαιριστής να μην τον φορέσει μετά το τέλος της καριέρας του με την εθνική ομάδα.

Ωστόσο, οι κανονισμοί της FIFA δεν επιτρέπουν μια τέτοια κίνηση και έτσι το ιστορικό «10» θα πρέπει να αποκτήσει νέο κάτοχο. Και αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτός θα είναι ο Νίκο Παζ, ο οποίος θα κληθεί όχι να γίνει ο… νέος Μέσι, αλλά να γράψει τη δική του ιστορία φορώντας έναν αριθμό που στην Αργεντινή ζυγίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.