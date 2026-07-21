Από το καπέλο του Φεράν Τόρες, μέχρι το φιλί στο στόμα ανάμεσα στον Γέρεμι Πίνο και τον Ουνάι Σιμόν, δείτε όλα τα ευτράπελα που σημειώθηκαν στη φιέστα της Ισπανίας.

Η Ισπανία βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ιστορικό δεύτερο αστέρι γιορτάστηκε με περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους της Μαδρίτης. Ο Λουίς ντε λα Φουέντε και οι 26 παίκτες της αποστολής της Ρόχα ήταν το επίκεντρο της προσοχής σε μια εορταστική παρέλαση που προσέφερε αρκετό... θέαμα.

Αρχικά, οι Φεράν Τόρες, Μάρκος Γιορέντε και Μαρκ Πουμπίλ, τα μέλη της «οικογένειας του ήλιου», έβγαλαν τα πουκάμισα τους και κατάπιαν όσο το δυνατόν περισσότερη βιταμίνη D μπορούσαν. Μάλιστα, ο ήρωας του τελικού φορούσε ένα καπέλο το οποίο έγινε αντικείμενο συζήτησης, καθώς έφερε την επιγραφή «Make Spain Great Again» που παρέπεμπε στο γνωστό σύνθημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια βέβαια ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα το πέταξε, αφού χτύπησε σε ένα κλαδί δέντρου.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί που γέμισαν τους δρόμους της Μαδρίτης «έλουσαν» τους πρωταθλητές με κασκόλ, ισπανικές σημαίες, μπάλες, ακόμη και ένα χάρτινο ομοίωμα του τροπαίου με το πρόσωπο του Λουίς ντε λα Φουέντε. Μια άλλη αφίσα που εθεάθη εξέφραζε την ευχή πολλών να δουν έναν αγώνα πάλης ανάμεσα στον Γκάβι και τον Παρέδες. Τέλος, υπήρχε και μία αφίσα που απεικόνιζε τον Κέιν, τον αδελφό του Λαμίν Γιαμάλ, ως άγιο.

🤣 Esto es lo último que esperabas ver en la rúa de España...



🤯 Luis de la Fuente posa con un trofeo de la Copa del Mundo...¡CON SU CARA! pic.twitter.com/REGqjzCuXQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2026

Αυτό βέβαια που συζητήθηκε περισσότερο απ΄όλα ήταν ένα φίλι στο στόμα που αντάλλαξε ο Γέρεμι Πίνο με τον Ουνάι Σιμόν. «Ένα μικρό φιλί. Ένα μικρό φιλί», είπε ο μέσος της Κρίσταλ Πάλας στον κίπερ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, προτού του δώσει ένα, όχι τόσο παθιασμένο, φιλί στο στόμα