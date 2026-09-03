Ο Λιονέλ Μέσι αποσύρθηκε από την Εθνική Αργεντινής και η Ομοσπονδία αποφάσισε να τον τιμήσει με ενός λεπτού... αποθέωση στο 10' των αγώνων των πρωταθλημάτων.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, με την οποία (επίσης) πέρασε στην ιστορία, κατακτώντας ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δυο Κόπα Αμέρικα και όντας φυσικά ο πρώτος σε γκολ και ασίστ στην ιστορία της.

Ο Pulga γνωστοποίησε την περασμένη Δευτέρα (31/8) την απόφασή του να αποσυρθεί από την Αλμπισελέστε, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία πήρε μια σημαντική απόφαση, έτσι ώστε να τιμήσει τον κατά πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Κατ' εντολή της AFA λοιπόν, όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένων και των σάλας και beach soccer, σταματούν στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Μέσι. Για ένα λεπτό, παίζει βίντεο στα μάτριξ του εκάστοτε γηπέδου, ενώ ο κόσμος με το χειροκρότημά του, λέει το δικό του «ευχαριστώ» στον 39χρονο μάγο.

Η εν λόγω απόφαση έγινε πράξη για πρώτη φορά στον αγώνα Κυπέλλου της Μπόκα Τζούνιορς με την Βέλεζ Σάρσφιλντ, όπου το φίλαθλο κοινό κυριολεκτικά υποκλήθηκε στον Μέσι.