World Cup MVP powered by Interwetten: Ο Φεράν θα γιορτάζει κάθε μέρα

Ο Φεράν Τόρες έδωσε στην Ισπανία το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήταν ο αδιαμφισβήτητος MVP του τελικού με την Αργεντινή.

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, τα δίσεκτα έτη θεωρούνταν για αιώνες κακορίζικα και κουβαλούσαν μαζί τους πολλές δεισιδαιμονίες που αφορούσαν από γάμους που δεν θα στεριώσουν, μέχρι φτωχές σοδειές. Εντούτοις, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε 29 Φεβρουαρίου και είναι αναγκασμένος να γιορτάζει τα γενέθλιά του κάθε τέσσερα χρόνια, έγινε ο ήρωας ενός ποδοσφαιρικού έθνους και πλέον θα νιώθει ότι γιορτάζει κάθε μέρα...

Μπορεί ο Φεράν Τόρες να μην είχε κάποιον legend μπροστά του στο ρόστερ της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο που μόλις ολοκληρώθηκε, όμως η αποτελεσματικότητα του Μίκελ Ογιαρθάμπαλ όταν φορά το εθνόσημο στο στήθος, περιόρισαν τον φορ της Μπαρτσελόνα σε συμμετοχές ως αλλαγή, που μέχρι τον τελικό του Νιου Τζέρσι, τον είχαν περιορίσει σε μία ασίστ - τι ασίστ βέβαια, στο γκολ νίκης του Μερίνο στις καθυστερήσεις του ματς με την Πορτογαλία για τους «16».

Στο MetLife, τα πράγματα θα άλλαζαν. Ο Καρχαρίας, όπως είναι το προσωνύμιό του, αντικατέστησε για μία ακόμη φορά τον Ογιαρθάμπαλ, αυτή τη φορά στο 62ο λεπτό, όμως θα ήταν εκείνος που θα έβαζε το ένα και καλό του γκολ στο τουρνουά. Ο Ινιέστα το είχε κάνει στο 116' το 2010, ο Τόρες χτύπησε δέκα λεπτά νωρίτερα, σημειώνοντας το σημαντικότερο τέρμα της καριέρας του.

Λίγο αργότερα δε, θα σημείωνε ακόμα ένα, αλλά θα το έβλεπε να ακυρώνεται για οφσάιντ. Αν μετρούσε, ο 26χρονος φορ και οι συμπατριώτες του θα γλίτωναν και το καρδιοχτύπι των τελευταίων λεπτών, όταν η Αργεντινή τα έπαιξε όλα για όλα και παραλίγο να δικαιωθεί. Εντέλει, το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Φεράν να πανηγυρίζει έξαλλα.

«Είναι μια μεγάλη ανακούφιση, δέχτηκα κριτική κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά η μοίρα είναι γραμμένη», θα έλεγε ο χρυσός σκόρερ της Φούρια Ρόχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού που έκρινε. Μπορεί να μην είχε τον χρόνο που είχαν οι καταπληκτικοί Ρόδρι και Κουμπαρσί στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο εκείνο που μένει και του χάρισε και το βραβείο του MVP, ήταν το γκολ της νίκης.

Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα

Θα έλεγε κανείς πως φάνηκε από νωρίς ότι ο Φεράν ήταν γεννημένος -στις 29 του Φλεβάρη το 2000- για να κάνει σπουδαία πράγματα. Το ντεμπούτο του ως στο πρωτάθλημα είχε έρθει λίγο πριν ενηλικιωθεί, τον Δεκέμβριο του 2017, στον αγώνα της Βαλένθια με την Εϊμπάρ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Τόρες να γίνεται τότε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη La Liga έχοντας γεννηθεί τον 21ο αιώνα!

Ικανός να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, θα μετρούσε εννέα γκολ και δώδεκα ασίστ σε 97 συμμετοχές με τις Νυχτερίδες μέχρι το 2020, όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα ζήτησε από τους σεΐχηδες της Μάντσεστερ Σίτι να δώσουν τα χρήματα που απαιτούνταν για να έρθει στην Αγγλία ο νεαρός επιθετικός. Με 33,5 εκατομμύρια ευρώ να μπαίνουν στα ταμεία των Βαλενθιάνων, ο Φεράν έγινε Πολίτης αλλά δεν θα άντεχε για καιρό στην ξενιτιά. Κάτι λιγότερο από ενάμιση χρόνο για την ακρίβεια, καθώς τον Ιανουάριο του 2022, η Μπαρτσελόνα τον επανέφερε στα πάτρια εδάφη έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ.

GENTE? Ferrán Torres, jogador da Espanha, apareceu usando um boné com a frase “MAKE SPAIN GREAT AGAIN”, em referência ao slogan de Donald Trump. pic.twitter.com/J76ukLCPPn July 20, 2026

Δεκάξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 43 ματς ήταν ο απολογισμός του στο Etihad, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση δύο τίτλων, πριν έρθει το καταλανικό κάλεσμα. Στο Καμπ Νου, θα εδραιωνόταν και θα άρχιζε να βελτιώνει τη συγκομιδή του όσον αφορά στο σκοράρισμα, φτάνοντας από τα επτά τέρματα στα έντεκα, από εκεί στα 19 και εντέλει, τη σεζόν 2025/26, στα 21, που αποτελούν και το ρεκόρ του μέχρι τώρα.

Και με την εθνική; Διεθνής από το 2020, ο Καρχαρίας έχει να επιδείξει 25 τέρματα σε 65 συμμετοχές και μπορεί να υπερηφανεύεται πως έχει βρει δίχτυα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις όπου έχει αγωνιστεί. Και στο Euro του 2020, και στο Μουντιάλ του 2022, και στο Euro του 2024 και, φυσικά, στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Δύο μεγάλοι τίτλοι ήδη φιγουράρουν στο παλμαρέ του, με τον δεύτερο, χρονικά, να φέρει και την υπογραφή του...

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!