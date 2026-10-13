Αποκλειστικά και μόνο, το Netflix θα έχει τα δικαιώματα του Μουντιάλ του 2030 για την Ισπανία και την Ανδόρα.

Μία σημαντική ανακοίνωση έκανε η δημοφιλής πλατφόρμα, Netflix, καθώς εξασφάλισε τα δικαιώματα και την τηλεοπτική κάλυψη του Μουντιάλ του 2030, για την Ισπανία και την Ανδόρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Netflix θα προσφέρει τηλεοπτική κάλυψη και των 104 αγώνων της διοργάνωσης, η οποία υπενθυμίζεται πως θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.

Και όταν μιλάμε για κάλυψη, εννoούμε για την πλήρη μετάδοση των γεγονότων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τα παιχνίδια, με εκπομπές και αναλύσεις ενώ ένα ματς, θα μεταδίδεται στην Ισπανία καθημερινά δωρεάν.

Αξίζει να γίνει διευκρίνιση σχετικά με το γεγονός, πως αυτή η συμφωνία αφορά καθαρά τις δύο αυτές χώρες και δεν επηρεάζει την Ελλάδα.

Η απόκτηση των δικαιωμάτων του Μουντιάλ αποτελεί εξέλιξη της συνεργασίας του Netflix με τη FIFA, η οποία είχε ήδη αρχίσει από το ποδόσφαιρο γυναικών.

Το Netflix μάλιστα είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης των Παγκοσμίων Κυπέλλων Γυναικών του 2027 και του 2031 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.