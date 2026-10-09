Κριστιάνο Ρονάλντο: Οι εθνικές που μπορεί να παίξει ο γιος του
Η διακοπή των εθνικών ομάδων ήταν ταραχώδης στην Πορτογαλία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έρχεται σε κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς και το μέλλον του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της να κρίνεται αμφίβολο.
Με αφορμή το... beef αυτό, διεθνή ΜΜΕ πήγαν την κουβέντα αρκετά παραπέρα και εξέτασαν ποια χώρα θα μπορούσε να εκπροσωπήσει ο γιος του CR7, Κριστιάνο τζούνιορ, αν αποφασίσει για κάποιον λόγο να αλλάξει εθνική ομάδα!
Ο 16χρονος επιθετικός αποτελεί μέλος των τμημάτων υποδομής της Αλ Νασρ και έχει εκπροσωπήσει την Πορτογαλία σε επίπεδο Κ15 και Κ16, αλλά έχει περάσει σημαντικό μέρος των παιδικών του χρόνων στην Ισπανία, όταν ο πατέρας του έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα μπορούσε να παίξει με τους Ίβηρες – με την πρόσφατη συμμετοχή του σε προπονητική καμπ στη χώρα να τραβά τα βλέμματα.
Παράλληλα, έχοντας γεννηθεί το 2010 στην Καλιφόρνια, ο μικρός Ρονάλντο δύναται αν το θελήσει να παίξει για τις ΗΠΑ, ενώ με την ταυτότητα της μητέρας του να είναι άγνωστη, υπάρχει ενδεχόμενο να μπορεί να παίξει και με άλλο εθνόσημο στο στήθος...
🚨🇪🇸 REPORT: RONALDO JR. SPOTTED TRAINING WITH SPAIN ACADEMY Cristiano Ronaldo Jr. has reportedly been spotted taking part in a training session with a Spanish academy, following reports that he recently left Portugal alongside his father, Cristiano Ronaldo. The sighting has sparked plenty of speculation among football fans, with many wondering whether the young forward could be considering a new footballing environment outside Portugal. No official confirmation has been given about any permanent move, but the images of Ronaldo Jr. training in Spain have already attracted significant attention online. 👀🇵🇹🇪🇸— spence_cfc (@spence28c) October 4, 2026
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