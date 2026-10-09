Κριστιάνο Ρονάλντο: Οι εθνικές που μπορεί να παίξει ο γιος του

Γιάννης Πολιάς
Κριστιάνο Ρονάλντο: Οι εθνικές που μπορεί να παίξει ο γιος του

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Εν μέσω της κόντρας του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς, διεθνή ΜΜΕ καταπιάνονται με τις χώρες που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει ο γιος του.

Η διακοπή των εθνικών ομάδων ήταν ταραχώδης στην Πορτογαλία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έρχεται σε κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς και το μέλλον του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της να κρίνεται αμφίβολο.

Με αφορμή το... beef αυτό, διεθνή ΜΜΕ πήγαν την κουβέντα αρκετά παραπέρα και εξέτασαν ποια χώρα θα μπορούσε να εκπροσωπήσει ο γιος του CR7, Κριστιάνο τζούνιορ, αν αποφασίσει για κάποιον λόγο να αλλάξει εθνική ομάδα!

Ο 16χρονος επιθετικός αποτελεί μέλος των τμημάτων υποδομής της Αλ Νασρ και έχει εκπροσωπήσει την Πορτογαλία σε επίπεδο Κ15 και Κ16, αλλά έχει περάσει σημαντικό μέρος των παιδικών του χρόνων στην Ισπανία, όταν ο πατέρας του έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα μπορούσε να παίξει με τους Ίβηρες – με την πρόσφατη συμμετοχή του σε προπονητική καμπ στη χώρα να τραβά τα βλέμματα.

Παράλληλα, έχοντας γεννηθεί το 2010 στην Καλιφόρνια, ο μικρός Ρονάλντο δύναται αν το θελήσει να παίξει για τις ΗΠΑ, ενώ με την ταυτότητα της μητέρας του να είναι άγνωστη, υπάρχει ενδεχόμενο να μπορεί να παίξει και με άλλο εθνόσημο στο στήθος...

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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